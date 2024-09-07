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遇上酒駕路檢 台南男搖下車窗未繫安全帶還飄散K毒味
28歲梁姓男子昨晚10時許駕駛轎車行經台南東區林森路二段，剛好遇到台南市警一分局取締酒駕路檢，行經路檢點他放下車窗時，身上未繫安全帶，且車上飄散出濃厚的K他命刺鼻味，經攔停盤查後發現左後門置物格內K他命菸草1包。警詢後，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。
市警一分局德高派出所員警查證梁身分資料過程中，敏銳觀察對方眼神閃爍不定且神色緊張，偵辦刑案經驗豐富的所長高銀泉察覺有異，進一步查證其身上是否有攜帶違禁物品時，梁自知法網難逃，主動配合警方查看。
警方隨後在車上左後門置物格內查獲K他命菸草1包、重4.1公克，將他帶返所調查。警詢後依涉毒品危害防制條例罪嫌送辦，追溯其毒品源頭。
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