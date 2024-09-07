曾是AV男優 書記官收賄羈押停職

新北地方法院書記官游立綸涉詐領老人遺產案。圖／聯合報系資料照片 台北地檢署偵辦「民間公證人勾結詐團偽造死亡獨居老人遺囑詐領遺產案」，今年七月羈押主謀蔡尚岳、律師蔡鴻燊、中山分局建國派出所警員駱勁達，檢方從扣案手機發現，原在警專任職的游立綸因兼當AV男優，被同仁抓包請辭獲准，詎料游男改報考書記官，分發新北地院後勾結詐團，利用職權查詢入出境資料，調查局台北市調查處前天搜索約談游男到案，儘管游男坦承收賄，但檢察官仍認有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

新北地院表示，游立綸涉案遭羈押，依公務員懲戒法予以停職處分。同案約談的新北市永和區永樂里長許政鎧交保四十萬元；新北市土城區戶政人員葉濬誼交保八十萬元；新北市新店區戶政人員王子誼交保廿萬元。

體格健壯的游立綸移送北檢時，身穿合身運動服搭配螢光慢跑鞋，外型相當醒目，他擔心媒體認出他過往是警察兼AV男優，不斷低頭用手遮臉，但警界人士一眼就認出他曾在警專擔任隊職官。

檢調清查，駱勁達與游立綸是警專同學，因駱男職權只能查詢往生者個資，無法查詢遺產繼承人入出境紀錄，因而找上在新北院刑庭任職的游男幫忙，游男巧立名目向法官取得授權後，暗中幫詐團查詢個資，每查一筆收賄六萬六千元。

令檢調訝異的是，戶政人員毫無法治觀念，詐團找上缺錢的葉濬誼幫忙查詢個資，葉女不但直接列印紙本，還與詐團成員王煜堤面交，每次包裹查詢可獲四十多萬元高額報酬，相當於近十倍的薪水。

全絨公司負責人蔡尚岳籌組詐團，篩選出獨居老人死亡多年無人繼承遺產個案，如無繼承人或繼承人長住國外未返國者，即編排劇本由總經理王煜堤、許政鎧充當作「代筆遺囑」見證人、受遺贈人及代筆人等角色。