設「外送專線群組」聯繫交易 販毒集團6人遭中檢起訴
台中邱姓男子組成販毒集團，透過通訊軟體成立「外送專線群組」，再指揮成員送貨取款，警方循線查獲集團倉庫，查扣大批毒咖啡包等毒品，並送辦邱男等6人，檢方日前偵辦後已依法起訴。
台中市警局刑警大隊今天表示，警方今年初查獲毒品案件，溯源追查發現毒品由「微信」通訊軟體帳號「天皇國際娛樂」所供應販售，進一步查出幕後販毒集團並同時操控「吳博毅美食專線24H」、「胖老爹美食外送24H」等專線群組，對外發送暗示販賣毒品毒咖啡包、梅錠及愷他命等販毒廣告。
經警方組成專案小組，跟監蒐證掌握販毒集團位於台中市西屯區的倉庫等據點後，今年5月間前往搜索查緝，逮捕集團主嫌30歲邱男與成員共6人到案，並查扣第三級毒品咖啡包5397包（毛重23公斤）、愷他命146包（毛重1.9公斤）、梅錠27包（毛重1.1公斤）、現金新台幣87萬餘元、分裝袋、磅秤等證物。
警方查出，邱男負責利用通訊軟體與購毒者聯繫交易，再指揮集團成員前往送貨及收款，並指派專人負責對帳及毒品倉庫管理事宜，分工細密。
警方全案詢問後，將邱男等人移送台中地檢署偵辦，檢方日前已依法起訴。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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