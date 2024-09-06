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高雄47歲男癱坐沙發暴斃租屋處 屍臭味傳遍走廊
高雄市三民區順昌街一棟大樓7樓走廊近來傳出異味，由於近似屍臭味，相當難聞，連掩鼻都承受不住，住戶受不了，今天上午報警，警消趕抵現場，確定臭味從其中一戶傳出，找鎖匠開門，驚見47歲傅姓男子暴斃在沙發上，身旁有藥袋，初步檢視無外力介入，家屬無異議，仍將報請檢察官相驗。
三民二警分局警方於今天上午10時35分許接獲位於三民區順昌街某棟大樓住戶報警指稱，大樓走廊飄散異味數日，疑有人死亡，警消同步趕抵現場，找出異味傳出的其中一屋，但敲門、按門鈴均無人反應。
警方後去電詢問屋主，徵得同意後，請鎖匠前來開門，進屋後，驚見屋內的傅姓男子陳屍在客廳沙發；通知鑑識人員採證，屋內並無打鬥痕跡，也無外力介入。
警方在傅男身旁發現有藥袋，據了解，由於傅有吸毒習性，傅男弟弟得知哥哥死亡無意見；但警方仍報請檢察官相驗，以釐清死因。
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