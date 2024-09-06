影／台南安平舞廳2人喝茫開槍 特勤攻監抓人畫面曝光

台南市警四分局昨下午循線逮捕當天清晨5時許在安平台南大舞廳外對空鳴槍的42歲黃姓、41歲洪姓2名男子及起出2把改造手槍、23發子彈，特勤小組等專案小組攻監畫面曝光，特勤小組破門後，高呼「趴下、趴下…」，黃出面應門，還來不及反應即遭專案小組壓制在地，束手就縛。

據了解，黃等一行友人在舞廳內消費後離開，洪在門口對空鳴槍1發，旋即黃也對空鳴槍3發，現場遺留4枚彈殼，並無人員傷亡與財損。

警方據報後，即掌握涉案特定對象，下午持搜索票前往其南區住所，順利將黃、洪2人拘捕到案，並在天花板處起出作案槍枝2把、子彈23發。

據調查，黃等2人自稱是「喝茫了」，酒後失控，警方詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例將2人移送台南地檢署偵辦。警方指出，槍枝來源後續將溯源追查。

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