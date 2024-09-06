新北地院書記官 涉勾結詐團收賄

台北地檢署辦詐團詐領老人遺產案，查出新北地方法院書記官游立綸（右）也涉案，昨發動第二波搜索，約談游立綸等廿八人，晚間移送台北地檢署複訊。記者房荷庭／攝影 台北地檢署偵辦律師蔡鴻燊、北市中山分局員警駱勁達勾結詐團詐領老人遺產案，七月聲押主謀蔡尚岳、蔡鴻燊、駱勁達等人獲准，又查出新北地方法院刑事庭書記官游立綸也涉案，昨天發動第二波行動，約談游等廿八人到案，深夜移送地檢署複訊。

檢調查出，游曾是警察，因缺錢跑去當ＡＶ男優，影片外流後請辭獲准，又報考書記官錄取。新北地院表示，游如涉不法，依法追究行政責任，目前已先調整業務。

調查局昨同步約談新北市土城區葉姓戶政人員、新店區王姓戶政人員，並提訊駱勁達。初步了解，駱勁達與游立綸是警專同學，駱男職權只能查詢往生者個資，疑找游男幫忙，巧立名目向法官取得授權，暗中查詢往生者海外子女繼承人入出境紀錄，每筆收賄六萬八千元。

二○二一年有網友上傳一段成人影片，男主角與ＡＶ女優至少合作兩部片，男優臉部打碼，被網友指認是北市員警，當時警方回應影片無法辨識男優身分，游立綸也否認此事，但自覺受辱提出請辭獲准。

北檢從駱勁達手機中發現游疑是詐欺共犯，疑擔任過ＡＶ男主角，特別找當時ＡＶ影片鑑定，經警方比對相關特徵確認是游男無誤。警察兼差當男優，再轉當書記官勾結詐團上演無間道，被形容「比電影還精采」。

調查指出，全絨公司負責人蔡尚岳籌組詐團，篩選出獨居老人死亡多年無人繼承遺產個案，如無繼承人或繼承人長住國外，即編排劇本由同夥充當「代筆遺囑」見證人、受遺贈人及代筆人等角色；蔡鴻燊再以民間公證人身分，於代筆遺囑附件蓋印民間公證人鋼印及簽名式，向稅務、戶政、地政、金融機構申請移轉過戶不動產及動產。

得手後蔡尚岳就指示變價，集團朋分不法所得，交付蔡鴻燊賄款，不法獲利一億四千萬元。全案共十起詐騙，六件既遂、四件未遂，檢警調七月針對既遂發動偵查，昨天鎖定未遂部分收網。