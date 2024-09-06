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黑幫跨國運「毒」紅酒 13人收押

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

天道盟太陽會利用美國加州紅酒，將安非他命溶於液體裝在紅酒瓶內，吸收台灣人當運毒車手，搭機跨國進入日本、韓國等地。台灣警方與美國、日本、韓國等國家合作，偵破運毒案，圖為被捕的鄭姓主嫌（被押第一人）。記者廖炳棋/翻攝
天道盟太陽會利用美國加州紅酒，將安非他命溶於液體裝在紅酒瓶內，吸收台灣人當運毒車手，搭機跨國進入日本、韓國等地。台灣警方與美國、日本、韓國等國家合作，偵破運毒案，圖為被捕的鄭姓主嫌（被押第一人）。記者廖炳棋/翻攝
台灣黑幫與跨國毒梟合謀，利用美國加州葡萄酒跨國運輸安非他命進入日本、韓國販售，台、美、韓、日、馬來西亞五國合作，聯手執行「日落行動」專案，破獲天道盟太陽會成員以紅酒隱匿運輸安非他命，逮捕太陽會鄭姓主嫌等十三人，檢方全數聲押獲准，近日起訴。

緝毒行動跨越五國，韓國四月查扣五點六公斤安非他命；美國五月查扣安非他命紅酒廿四瓶，六月一日查扣三點六公斤晶體安非他命，馬方七月查扣古柯鹼計四十四公斤。

刑事局指出，許多人到美國加州旅遊會購買地方特產葡萄酒當伴手禮，毒梟發現以葡萄酒當運毒隱匿載體（俗稱「菜底」），將結晶安毒溶水後裝入紅酒瓶內，外觀與一般葡萄酒無異。看準安非他命在日、韓價錢高昂，以加州特產葡萄酒當掩護，將液態安非他命裝入，搭機夾帶托運行李，從美國洛杉磯走私到日、韓。

韓國警方四月查獲毒品，發現是台灣人攜帶毒紅酒闖關，提供我方情資，刑事局鎖定多名運毒車手，請美方協助，五月卅一日毒梟再次行動時在機場攔阻，查獲廿四瓶安非他命紅酒，驅逐台籍戴男等四人返台逮捕，進而追出鄭姓主嫌身分。

美方另溯源追查，發現毒品貨源主還走私古柯鹼到馬來西亞，查出馬國下游貨主身分，由馬國警方根據情資查扣古柯鹼。

刑事局六次行動逮捕十三人，檢方上月率國際科人員赴美國洛杉磯司法互助，取得美方查扣的安非他命、運毒載體紅酒瓶、手機等贓證物，上月廿七日偵起訴。

檢警調查，鄭男在中山區擔任酒店經紀，被逃往境外綽號「安欣」的台灣毒梟陳建安吸收，負責招募年輕男女擔任運毒車手，每趟酬勞七到十二萬元。

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紅酒 美國 葡萄酒 馬來西亞

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台美日韓馬聯手查獲 天道盟太陽會利用加州紅酒運毒

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