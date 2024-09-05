台南安平舞廳清晨遭開4槍 晚間警逮捕2嫌自稱「喝茫了」

台南安平台南大舞廳外今天清晨5時許傳出槍響，42歲黃姓、41歲洪姓2名男子酒後涉持槍在店門口分別開3、1槍，總計4槍，隨後逃逸，現場無人受傷，警方據報後掌握涉案特定對象，下午持搜索票上門，順利將2人逮捕，黃等2人自稱是喝茫了，開槍助興，警方正擴大偵辦中。

據調查，專案小組報請檢察官指揮偵辦，下午3時許前往2人位在南區住所，特勤小組上門時，洪仍宿醉熟睡中，黃出面應門時，立即遭警方壓制在地，並順利在天花板上起出2把改造槍枝及23發子彈。據調查，黃表示兩把槍都是他所有的。

至於為何開槍，2人聲稱是喝茫了，開槍助興，但警方對其說詞持保留態度，剛將2人帶返警分局，並朝槍砲及恐嚇危安罪嫌，擴大偵辦當中。同時，警方查緝時，也在其友人住處發現藏有毒品，另案偵辦中。

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