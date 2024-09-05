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台美日韓馬聯手查獲 天道盟太陽會利用加州紅酒運毒

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台灣黑幫與跨國毒梟合作，利用美國加州葡萄酒，跨國運輸毒品安非他命進入日本、韓國境內販售，台灣、美國、韓國、日本、馬來西亞等5國接獲情資後，聯手執行「日落行動」專案行動，破獲天道盟太陽會成員以紅酒隱匿運輸安非他命，刑事局逮捕太陽會30歲鄭姓主嫌等13人。

警方指出，許多遊客到美國加州旅遊，多會購買地方特產葡萄酒當伴手禮，毒梟發現以葡萄酒當運毒隱匿載體（俗稱「菜底」），將結晶安毒溶水後裝入紅酒瓶內，外觀與一般葡萄酒無異，運毒集團覬覦目前安非他命在日、韓價錢高昂，計畫以加州特產葡萄酒當掩護，將液態安非他命裝入，讓人搭機將葡萄酒夾帶托運行李箱內，從美國洛杉磯走私安非他命到日、韓，牟取高價差額暴利。

刑事局國際科與各國執法機關情資交流，今年4月，韓國警方查獲毒品，發現來源是台灣人攜帶毒紅酒闖關，韓警提供我方情資，刑事局運用大數據分析，鎖定多名可疑運毒車手為台灣人。5月31日運毒車手再次行動，專案小組請美方在機場攔阻，查獲24瓶安非他命紅酒，刑事局與美方達成向上擴大溯源共識，美方同意驅逐戴姓運毒車手等4人離境返台讓我方逮捕，警方因此掌握國內天道盟太陽會幹部鄭姓主嫌指揮操持旗下成員擔任運毒車手。

美方向上溯源查獲毒品貨源主，發現還走私古柯鹼到馬來西亞，美國警方循線查出馬來西亞下游貨主，馬國警方根據情資查扣大量古柯鹼。

台灣向美國司法部接洽台美司法互助，8月間由檢方率刑事局國際刑警科專案小組成員，赴美國洛杉磯進行司法互助跨境取證，美方遞交我方在美國境內查扣的安非他命、運毒載體紅酒瓶、通訊工具手機等贓證物一批。

鄭姓主嫌在中山區擔任酒店經紀，他被逃往境外藏匿、綽號「安欣」的台灣毒梟陳建安吸收，平時招募20多歲男女擔任跨境運毒車手，以每趟7到12萬元，享受免費機票、食宿，順道國外旅遊吸引車手運毒，警方執行6次國內拘搜行動，查獲13名犯嫌，依組織、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，主嫌等人全部羈押，目前已起訴在案。

這次緝毒行動跨越5國，韓國4月查扣約5.6公斤安非他命；美國5月3查扣安非他命紅酒24瓶，淨重37公斤，6月1日查扣3.6公斤晶體安非他命，市值高達近十億元，馬方7月查扣古柯鹼計44公斤。

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天道盟太陽會利用美國加州紅酒，將安非他命溶於液體裝在紅酒瓶內，吸收台灣人當運毒車手，搭機跨國進入日本、韓國等地。台灣警方與美國、日本、韓國等國家合作，偵破運毒案，圖為被捕的鄭姓主嫌（被押第一人）。記者廖炳棋/翻攝
天道盟太陽會利用美國加州紅酒，將安非他命溶於液體裝在紅酒瓶內，吸收台灣人當運毒車手，搭機跨國進入日本、韓國等地。台灣警方與美國、日本、韓國等國家合作，偵破運毒案，圖為被捕的鄭姓主嫌（被押第一人）。記者廖炳棋/翻攝
天道盟太陽會利用美國加州紅酒，將安非他命溶於液體裝在紅酒瓶內，吸收台灣人當運毒車手，搭機跨國進入日本、韓國等地。台灣警方與美國、日本、韓國等國家合作，偵破運毒案。記者廖炳棋/翻攝
天道盟太陽會利用美國加州紅酒，將安非他命溶於液體裝在紅酒瓶內，吸收台灣人當運毒車手，搭機跨國進入日本、韓國等地。台灣警方與美國、日本、韓國等國家合作，偵破運毒案。記者廖炳棋/翻攝
天道盟太陽會利用美國加州紅酒，將安非他命溶於液體裝在紅酒瓶內，吸收台灣人當運毒車手，搭機跨國進入日本、韓國等地。台灣警方與美國、日本、韓國等國家合作，偵破運毒案。記者廖炳棋/翻攝
天道盟太陽會利用美國加州紅酒，將安非他命溶於液體裝在紅酒瓶內，吸收台灣人當運毒車手，搭機跨國進入日本、韓國等地。台灣警方與美國、日本、韓國等國家合作，偵破運毒案。記者廖炳棋/翻攝
天道盟太陽會利用美國加州紅酒，將安非他命溶於液體裝在紅酒瓶內，吸收台灣人當運毒車手，搭機跨國進入日本、韓國等地。台灣警方與美國、日本、韓國等國家合作，偵破運毒案。記者廖炳棋/翻攝
天道盟太陽會利用美國加州紅酒，將安非他命溶於液體裝在紅酒瓶內，吸收台灣人當運毒車手，搭機跨國進入日本、韓國等地。台灣警方與美國、日本、韓國等國家合作，偵破運毒案。記者廖炳棋/翻攝

美國 車手 馬來西亞

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