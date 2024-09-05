宜蘭羅東驚傳槍響…毒品通緝犯遭攔查逃逸 警射擊車輪

宜蘭羅東鎮純精路中山路口今天上午8時45分許驚傳槍響！年約40餘歲的游姓女子涉犯毒品危害防制條例遭通緝，今早行經該路口被巡邏警員攔下盤查，游女拒絕盤查，踩油門加速逃逸，警員開槍射擊左前車輪，仍被逃掉；警方2小時後循線逮到游女，送地檢署偵辦。

警方指出，今天上午羅東分局成功派出所警員在轄內騎警用機車巡邏，行經純精路與中山路口，發現前方1輛停等紅燈的黑色自小客車，車牌有點眼熟，仔細回想正是近期登記的涉毒通緝犯車牌，馬上響起警鈴，上前攔查，要求駕車的游女停車受檢。

當時車上只有游女與她養的白色馬爾濟斯犬，警員連續4次要求將車打到P檔（停車檔）、拉起手煞車，游女皆未打檔或拉手煞，反問「幹嘛」，探出車窗的馬爾濟斯也大聲吠叫；游女不願受檢，腳踩油門，撞倒1輛警用機車，後方警員大喝「肇逃！」，開槍射擊游女左前車輪。

子彈雖射中車輪，輪胎不會第一時間洩光氣，游女逃逸離去。羅東分局立即成立專案小組，調閱案發現場、游女逃逸沿途監視器等資料，鎖定她逃往羅東鎮內藏匿處，上午11時許登門逮人，依妨害公務、毒品通緝等案移請宜蘭地檢署偵辦。

警方表示，執勤警員是為了防止游女造成警員及路上其他民眾、車輛的安全才開槍，也不是對準人身致命部位，符合警械使用條例。

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