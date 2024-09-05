宜蘭羅東驚傳槍響…毒品通緝犯遭攔查逃逸 警射擊車輪
宜蘭羅東鎮純精路中山路口今天上午8時45分許驚傳槍響！年約40餘歲的游姓女子涉犯毒品危害防制條例遭通緝，今早行經該路口被巡邏警員攔下盤查，游女拒絕盤查，踩油門加速逃逸，警員開槍射擊左前車輪，仍被逃掉；警方2小時後循線逮到游女，送地檢署偵辦。
警方指出，今天上午羅東分局成功派出所警員在轄內騎警用機車巡邏，行經純精路與中山路口，發現前方1輛停等紅燈的黑色自小客車，車牌有點眼熟，仔細回想正是近期登記的涉毒通緝犯車牌，馬上響起警鈴，上前攔查，要求駕車的游女停車受檢。
當時車上只有游女與她養的白色馬爾濟斯犬，警員連續4次要求將車打到P檔（停車檔）、拉起手煞車，游女皆未打檔或拉手煞，反問「幹嘛」，探出車窗的馬爾濟斯也大聲吠叫；游女不願受檢，腳踩油門，撞倒1輛警用機車，後方警員大喝「肇逃！」，開槍射擊游女左前車輪。
子彈雖射中車輪，輪胎不會第一時間洩光氣，游女逃逸離去。羅東分局立即成立專案小組，調閱案發現場、游女逃逸沿途監視器等資料，鎖定她逃往羅東鎮內藏匿處，上午11時許登門逮人，依妨害公務、毒品通緝等案移請宜蘭地檢署偵辦。
警方表示，執勤警員是為了防止游女造成警員及路上其他民眾、車輛的安全才開槍，也不是對準人身致命部位，符合警械使用條例。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言