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影／工廠老闆巧手改拐杖、鋼筆成槍 警「辣椒彈」攻堅抓人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大七隊今年6月溯源槍支案，查出雲林縣鐵件工廠陳姓業者涉嫌改造槍支，經勘查現場發現，陳有飼養兩支犬隻看門，1日攻堅時，使用「辣椒彈」，順利將陳查緝到案，查獲罕見的拐杖槍、鋼筆槍，經查，兩槍都是陳突發奇想改造，經鑑定後都有殺傷力，檢方依槍砲罪，聲押陳獲准。

台中市刑大七隊在今年6月間偵辦槍支案溯源，發現雲林縣從事鐵件加工的陳姓業者（58歲）涉有改造槍支不法情事，經報請雲林地檢署檢察官段可芳指揮後，本月1日前往搜索，因陳有飼養兩支犬隻，加上大門與鐵工廠有段距離，擔心攻堅時，陳趁隙脫逃，因此攻堅特警使用「辣椒彈」，讓陳「痛哭流涕」，順利抓人。

現場查獲狙擊空氣槍、銀色鋼筆槍、拐杖槍成品及半成品各1把、槍管5支、電鑽、砂輪機、車床、子彈、槍枝電腦精密繪圖、製槍筆記本等證物。

經查，此次查獲的拐杖槍是陳拆解一般登山杖的拐杖頭後改造，另把鋼筆槍也是利用改造鋼管筆頭方式，以拉放作甕擊發，兩者都是陳嫌突發奇想、自行改造，警詢後以違反槍砲罪送辦，檢方訊後聲押禁見獲准。

台中市刑大隊長李明道呼籲，非法槍支嚴重危害社會治安，警方將會持續針對非法槍枝等不法情事加強查緝；非法製造、販賣、運輸槍砲彈藥者，最重可處無期徒刑，併科3000萬元以下罰金係屬重罪，民眾切勿心存僥倖，以身試法。

雲林縣陳姓男子涉嫌在工廠內改造槍支，台中市刑大1日使用辣椒彈，攻堅抓人，查獲拐杖槍、鋼筆槍等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
雲林縣陳姓男子涉嫌在工廠內改造槍支，台中市刑大1日使用辣椒彈，攻堅抓人，查獲拐杖槍、鋼筆槍等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
雲林縣陳姓男子涉嫌在工廠內改造槍支，台中市刑大1日使用辣椒彈，攻堅抓人，查獲拐杖槍、鋼筆槍等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
雲林縣陳姓男子涉嫌在工廠內改造槍支，台中市刑大1日使用辣椒彈，攻堅抓人，查獲拐杖槍、鋼筆槍等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
雲林縣陳姓男子涉嫌在工廠內改造槍支，台中市刑大1日使用辣椒彈，攻堅抓人，查獲拐杖槍、鋼筆槍等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
雲林縣陳姓男子涉嫌在工廠內改造槍支，台中市刑大1日使用辣椒彈，攻堅抓人，查獲拐杖槍、鋼筆槍等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
雲林縣陳姓男子涉嫌在工廠內改造槍支，台中市刑大1日使用辣椒彈，攻堅抓人，查獲拐杖槍、鋼筆槍等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
雲林縣陳姓男子涉嫌在工廠內改造槍支，台中市刑大1日使用辣椒彈，攻堅抓人，查獲拐杖槍、鋼筆槍等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
雲林縣陳姓男子涉嫌在工廠內改造槍支，台中市刑大1日使用辣椒彈，攻堅抓人，查獲拐杖槍、鋼筆槍等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
雲林縣陳姓男子涉嫌在工廠內改造槍支，台中市刑大1日使用辣椒彈，攻堅抓人，查獲拐杖槍、鋼筆槍等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市 攻堅 雲林

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