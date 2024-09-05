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影／登山杖改造成長槍可射擊獵殺 雲林鐵工變身成007被捕

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣陳姓鐵工在斗南鎮自家開設的小型工廠涉嫌改造槍枝，他不愛改造一般槍枝，喜愛把一些生活物件改造成枝槍，以個人鐵工焊接技術，把登山杖改裝成可射擊的長槍，只要從杖頭的扳機一扣，登山杖就變成一把長槍，可用人打獵、傷人，鋼筆更神奇，外型如鋼珠筆，但只要從鋼珠筆頭一按，照樣可擊發子彈，連辦案人員不得不讚嘆他像「007情報員」只是腦筋用錯地方。

雲林地檢署檢察官段可芳接獲線索，指揮台中市刑大、雲林斗南分局偵辦，本月2日到斗南鎮一家鐵工廠搜索，發現59歲的陳姓負責人，涉嫌持有槍枝，發現陳男把自家鐵工廠充當軍械改裝廠，當場搜出狙擊空氣槍、銀色鋼筆槍、黑色拐杖獵槍成品各1支、拐杖獵槍半成品1支、槍管5支，及電鑽、砂輪機、車床、攻牙鑽頭、槍枝保養工具、7mm底火、彈頭、彈殼、點22子彈、 9X19子彈、8X19子彈、9X17mm子彈等各型子彈數十發。

警方也搜出槍枝電腦精密繪圖、製槍筆記本等製造槍枝、子彈等工具和資料。有毒品及槍彈前科的陳男訊問坦承改造槍枝，但指這只是他個人興趣愛好，並沒有用來傷人，純是好玩而已，材料多半從網路購得，再以個人技術自行改造。

檢警指出，陳男從父親手中接管家中鐵工廠，他從事鐵工師傅多年，具備高度專業技術，令人稱奇的是他把登山杖的杖頭拆解改造成為具有殺傷力的槍械，外觀與一般登山杖無異，但拐杖頭卻暗藏玄機，槍枝扣扳機藏在杖頭，只要從握把的扳機一扣即可射擊。

另外，鋼筆手槍外觀也很像鋼珠筆，僅需從鋼珠頭如伸縮按鈕般按下，即可擊發，他把各種生活用品改造成武器槍械，傷人於無形之間，簡直和電影007情報員一樣，只是腦筋用錯地方而觸法，經查這批槍械幸未流入市面，也不曾傷人。

陳男已涉槍砲彈藥刀械管制條例，檢察官複訊後今天且以勾串、滅證及逃亡之虞向法院聲請羈押禁見獲准。檢察長戴文亮呼籲，檢警全力掃蕩黑、金、槍、毒、詐、妨害綠能、破壞國土等重大犯罪絕不寬貸。

登山杖的握把改裝成扣板機，只要一按即可擊發子彈。記者蔡維斌／翻攝
登山杖的握把改裝成扣板機，只要一按即可擊發子彈。記者蔡維斌／翻攝
檢警從工廠搜出各式各樣用生活器具改裝的槍枝。記者蔡維斌／翻攝
檢警從工廠搜出各式各樣用生活器具改裝的槍枝。記者蔡維斌／翻攝
登山杖的外觀和一般無異，只是握把多了扣板機，一按即可發射子彈獵殺或傷人。記者蔡維斌／翻攝
登山杖的外觀和一般無異，只是握把多了扣板機，一按即可發射子彈獵殺或傷人。記者蔡維斌／翻攝

槍枝 槍砲彈藥 雲林

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