台中毒男超商採買違規停車 警盤查兩乘客眼神露餡了

台中市警局保大一中隊昨天行經北屯區時，發現一輛轎車違規停車在超商附近，警方前往盤查時，見駕駛不在車內，僅有兩名乘客，但車內中央扶手有多包毒品咖啡包，當涉案林姓男子從超商採買完畢，返回車輛時，兩名乘客眼神同時望向林男，林自知難狡辯，坦承持有毒品，全案警詢後將林依毒品罪嫌送辦，也對兩名乘客採尿。

台中市警局保大一中昨天下午在北屯區中清路二段巡邏，發現一輛轎車違停在紅線，警員盤查準備告發，稽查時發現車內無駕駛，僅有謝姓乘客等2人，不過車內傳出有濃濃的K他命氣味，而且中央扶手置物處，還有6包毒品咖啡包，當時兩名乘客不發一語。

警方正在詢問駕駛為何人、毒品是何人持有時，林姓男子（45歲）從超商結束採買，準備返回開車，謝男等二人隨即望向林男，警方觀察到此狀況後，盤查林男，林自知難以辯解，坦認持有毒品，全案將林依毒品罪送辦，採尿林男等3人。

保大表示，目前學校已陸續開學，警方將持續加強巡邏及查緝工作，嚴打違法毒品行為；另外，保大是警察局直屬大隊，將持續貫徹執行市警局長李文章「73328警政策略」，對於挑戰公權力，意圖破壞社會秩序的黑幫販毒、詐騙、販售槍枝等犯罪集團絕對究辦，全力守護台中市治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885