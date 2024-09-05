台南安平舞廳外傳槍響！警掌握特定對象追緝中、原因待釐清

台南安平台南大舞廳外今天清晨5時許傳出槍響，有人疑持手槍朝天空開了數槍後，隨即逃逸，所幸無人受傷。警方據報後已掌握涉案特定對象，正全力追緝中。至於何以開槍，警方表示，原因仍待進一步釐清。

台南市警四分局指出，清晨槍擊案未發生人員傷亡，案發後本分局及刑大即成立專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，已掌握涉案特定對象，正全力追緝中。

然而，有店家或酒客糾紛所引發槍擊，警方表示，據初步了解，尚無相關訊息。但也傳民眾掏槍把玩，不慎擊發的說法，警方表示，原因仍待進一步釐清。

【中央社／台南5日電】

台南市警察局第四分局告訴中央社記者，數名男子疑在安平區一家舞廳消費，今天清晨5時許離開，卻在舞廳門口對空鳴槍，當時已有人車通行，民眾立刻報警。

警方表示，案發現場有數人開槍，槍枝數應超過1把，也不只開了1槍，無人受傷，警方已成立專案小組，鎖定對象追緝中。