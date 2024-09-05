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68人遇假投資詐騙財損上億 刑事局破詐團逮26人送辦

中央社／ 台中5日電

刑事局偵辦假投資詐欺案件，分析金流、洗錢帳戶後，發現有68名被害人遭詐，財損上億元；警方歷時近1年偵辦，兵分多路，拘提楊男等26人到案，詢後依法送辦。

刑事局智慧財產權偵查大隊今天宣布破獲詐欺洗錢組織，警方獲報民眾遭假投資詐騙案件，去年8月組成專案小組，報請檢察官偵辦，歷經1年多時間調查，分析金流、洗錢帳戶後，發現有68人遭詐，詐騙金額新台幣2萬至400萬元不等，警方日前拘提了楊男、杜男等26人，初步瞭解，此詐欺洗錢組織1年即詐取1億元。

警方調查，詐團以「假冒知名證券分析師」及「假冒知名財經節目主持人」等方式進行詐欺。洗錢帳戶開戶人多為遭「藍道」等人私行拘禁的人頭，此詐欺集團成員為數眾多，據點橫跨多縣市，洗錢水房還招募幹部、車手頭、車商等，各級分工人員眾多達20多名。

警方指出，詐團與「藍道」洗錢水房配合，將詐騙所得金錢層層轉匯後，經後端水房轉到加密貨幣交易所隱匿去向，再由配合貨幣交易兌現後，轉回「藍道」，依據不同需求轉換洗錢模式。

在民國112年8月至113年6月間，專案小組持搜索票、拘票，前往台中市、苗栗縣、嘉義市、屏東縣及台東縣等處查緝，拘提楊男等人到案說明，查扣詐欺贓款415萬餘元，楊男等人均表示此為獲取報酬，依上手指示從事詐欺洗錢的犯行分工。

警方查扣電腦、存摺、金融卡等相關證物，全案經偵訊後，依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，解送至台中地方檢察署偵辦。

台中地檢署。聯合報系資料照／記者曾健祐攝影
台中地檢署。聯合報系資料照／記者曾健祐攝影

洗錢 詐欺 詐騙

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