與人合夥私種307株大麻 他租屋管門禁…嘉檢偵結起訴

嘉義縣林姓男子涉嫌於竹崎鄉租屋處栽植大麻，並由同姓林男管理，警方獲報後經數月密集埋伏、跟監，日前執行拘提，搜出307株大麻及相關設備，帶回偵辦，檢方複訊後聲押林男獲准，偵查終結今依毒品罪嫌提起公訴。

檢警表示，42歲林男與李姓（通緝中）、陳姓（另案偵辦中）涉嫌栽種大麻製造毒品，由陳男在今年2月8日在雲林縣麥寮鄉某三合院栽種307株大麻植株，再由林男承租竹崎鄉某平房，李男委託不知情友人租賃2輛小貨車與陳男會合後，將307株大麻、設備陸續載運到竹崎鄉租屋處，將鑰匙交由另名也是42歲林男管理大麻、控管進出人員。

檢警查證線報後由檢察官江炳勳指揮竹崎分局警方偵辦，看管租屋處的林男獲悉栽種大麻被人發現，趕忙回租屋處準備丟棄大麻，警方立即收網逮人，並再拘提涉嫌栽植大麻的林男。起出307株大麻、1包大麻菸（4.69公克）、肥料、培養土、美植袋、農藥噴灑器等。

307株大麻送驗，檢出二級毒品大麻成分，檢方複訊後將林男聲請羈押禁見獲准，今偵查終結，提起公訴。

依毒品危害防治條例第12條2項，意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處5年以上有期徒刑，得併科5百萬元以下罰鍰。

嘉義地檢署檢察長陳松吉表示，大麻為第二級毒品，屬於中樞神經迷幻劑，吸食產生心搏過速、妄想、幻覺及對周遭事務漠不關心之「動機缺乏症候群」等症狀，而意圖供製造毒品而裁種大麻者，刑責極重，切勿以身試法。

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