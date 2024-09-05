詐騙車手要收被害人百萬現金被逮 大甲警逮二嫌還查扣毒品

二名詐騙集團車手從雲林搭高鐵到台中，再搭計程車到大甲要收取被害人百萬元現金被逮，台中大甲警方還在二人身上分別查扣詐欺犯罪所用手機、愷他命、K盤等贓證物，依詐欺和毒品罪嫌移送法辦。

28歲巫姓男子和66歲洪姓男子涉嫌參與涉及數百萬元的詐騙案件，大甲警方接到報案後，展開密切的監視和追蹤。

日前中午12時，警方獲悉車手將從雲林搭高鐵南下台中市大甲取款的情報後，成立專案小組預先到取款地點蒐證、埋伏，當車手搭乘的計程車抵達指定的大甲體育場旁的便利商店，全程監控的員警全程緊盯。

當洪姓車手從計程車上下車，進入超商內確認林姓被害人身分後，再將偽造的股票交割憑證交給被害人，100萬元得手後，洪嫌再拿到超商外，將錢轉交給躲在計程車上監控的巫姓嫌犯，警方見時機成熟便一擁而上，當場將2嫌逮捕到案，在2人身上分別查獲供詐欺犯罪所用手機、愷他命、K盤等贓證物。

大甲分局長謝建國表示，經查這2名詐欺車手是屬於一個大型詐騙集團的成員，他們利用偽造身分和虛假信息，以投資股票保證獲利為幌，騙取多名受害者的財物；警方將繼續追查其他涉案人員，並呼籲市民要時時提高警惕，保護自身財產安全。

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