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飛車亮刀搶包遭逮假釋將撤 昔「盜匪」淚嘆難復歸社會

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

張姓男子屢犯刑案遭判刑入獄，近年減刑假釋後短暫擔任餐廳廚師，又因手受傷無法工作，後續遲未正常工作維生，近日先在新北偷竊機車，再到台北車站旁行搶路人，警方介入於案發4小時將其追查到案，依法送辦；據悉，張男落網後無奈落淚，哭訴自己已沒錢吃飯，真的走投無路，自知犯罪必須面對刑責。

警方調查，35歲李姓男子從事餐飲業，昨晨到住家附近吃早餐，返家途經台北市大同區承德路一段巷弄內，45歲張男騎乘機車突然靠近，伸手拉扯李男隨身包包，見李男抗拒，亮出一把開山刀威嚇，李男鬆手交出包包，張男便騎車加速離開。

李男報案指稱，隨身包包內含手機及現金1萬元。警方獲報展開調查，透過監視器畫面鎖定張男車籍資料及行蹤，昨早9時35分在萬華區桂林路上查獲張男，查扣作案用刀具、贓物手機，張男雖坦承犯行，但堅稱「包裡只有600元」，與李男指述不符，警詢後依強盜、竊盜罪嫌將張男移送士林地檢署偵辦。

據悉，張男曾涉違反懲治盜匪條例、槍砲、毒品、詐欺、洗錢等罪。判決指出，張男2001年因涉犯違反懲治盜匪條例之妨害性自主罪遭判無期徒刑，2002年入監執行，2013年為了看A片，與李姓獄友合資5萬6000元買通2名替代役，由替代役夜間服勤時用繩索吊掛走私電視及記憶卡等物入監，後續獄方查房發現電視機，又在替代役內務櫃中發現贓款，全數依貪汙罪送辦。

張男因貪汙案再被判刑8年，2022年1月20日經矯正署核准假釋出獄後，經輔導曾在某餐廳擔任廚師，卻因手部受傷無法工作，後來遲未能找到固定工作正常度日，又涉嫌一起槍砲案遭逮，未料仍不改惡習，亮刀行搶再次被捕。

昨落網時，張男態度配合但神情黯然，坦承飛車持刀行搶路人，稱前晚先到新北市三峽區找朋友求助無果，見民家外停放著舊機車，就拿隨身鑰匙嘗試發動，發動後便將機車騎走，東晃西晃尋找目標，一路晃到台北車站附近，在巷內見李男獨自一人，且四下無人，才決定行搶。

至於犯案動機，張男無奈落淚，稱出獄後難以復歸社會正常生活，長期找不到工作，所以缺錢花用，犯案前已經沒錢吃飯，也沒錢購買衣服鞋子，也自知犯罪後必須面對刑責。

張男落網後無奈落淚，哭訴自己已沒錢吃飯，真的走投無路，自知犯罪必須面對刑責。記者李隆揆／翻攝
張男落網後無奈落淚，哭訴自己已沒錢吃飯，真的走投無路，自知犯罪必須面對刑責。記者李隆揆／翻攝

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