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高檢署：暑假查獲毒品嫌逾5千人 犯罪所得破千萬

中央社／ 台北4日電

高檢署表示，為防範暑假期間青少年涉入毒品犯罪，今天公布查緝數據，各級毒品查獲5353人，查扣犯罪所得1324萬餘元，並查緝第三級毒品依托咪酯製造工廠及分裝場4座，成效卓越。

台灣高等檢察署新聞稿指出，為貫徹行政院「五打」中的全力打擊毒品政策，整合檢察、警察、調查、海巡、關務及憲兵等6大緝毒系統，並從今年7月1日起至8月20日止，加強查緝毒品。

新聞稿指出，各級毒品查獲人數共計5353人（含未成年131人），涉嫌各級毒品製造、販賣、運輸人數1033人（含未成年66人），施用人數3516人（含未成年53人）。

此外，查獲各級毒品製造工廠或分裝場、植栽場計26座，各級毒品重量2728.6公斤，查扣犯罪所得新台幣1324萬餘元、車輛2台、3C類產品147台。

至於查緝第二級毒品大麻方面，查獲涉嫌各類型大麻犯罪者231人（含未成年7人），涉嫌製販運大麻人數93人，施用人數76人，大麻工廠及植栽場計5座，大麻重量199公斤，植株255株。

查緝新興毒品方面，查獲涉嫌各類新興毒品犯罪者628人（含未成年62人），涉嫌製造販運新興毒品者211人（含未成年28人）。

其中，查獲涉嫌製造販運「喵喵」毒品咖啡包、α-PiHP（合成卡西酮類）俗稱「彩虹菸」人數29人（含未成年9人），彩虹菸製造工廠及分裝場2座，彩虹菸2758支。

此外，查獲涉嫌製造販運第三級毒品依托咪酯Etomidate人數100人（含未成年16人），依托咪酯製造工廠及分裝場4座，依托咪酯16公斤；製造新興毒品工廠及分裝場計12座，混合毒品包2萬2656包。

高檢署表示，此次重點期間查獲的犯罪類型涵蓋各類毒品犯罪，並對荼毒青少年族群的新興毒品依托咪酯、彩虹菸，加強查緝力道，彰顯政府嚴查毒品犯罪之決心，發揮最強的緝毒效能，以有效壓制毒品犯罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

未成年 毒品

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