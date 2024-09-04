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宜蘭地檢署外持刀砍人 男辯「沒下手」卻被同夥供出

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭地檢署外今年4月間發生一起砍人事件，19歲蔣姓男子得知仇人到地檢署為人接風，夥同其他4人開車堵人，打傷、砍傷游姓男子。持刀砍人的羅姓男子一開始沒被逮到，被蔣男等人供出，到案後辯稱沒砍人，但指紋留在西瓜刀上，遭檢方依殺人未遂起訴。

起訴書指出，蔣男因細故與吳姓男子結怨，今年4月16日在社群軟體Instagram上看到吳男限時動態要前往地檢署，馬上聯絡20餘歲的羅男、張男、簡男、朱男，分乘2輛自小客車前往堵人，晚上9時許來到縣政西路與縣政九街口，攔下正要騎機車離去的吳男等人。

羅男先從副駕駛座下車，手持1把西瓜刀，追上吳男砍傷手臂，吳男朋友游男上前抵抗，羅男出手更狠，直接朝游的頭部與背部招呼，蔣男、張男陸續拿鐵棍下車，毆擊游男，簡男與朱男吶喊助威，行兇後一夥人上車揚長而去。

吳男等人報警，游男被送往陽明交大附設醫院搶救，受到氣顱、頭部撕裂傷、背部撕裂傷、左小腿挫傷等，所幸救回一命。警方根據監視器畫面與吳男等人的證詞，隔日晚上陸續抓到蔣男、張男、朱男、簡男等人，未逮到羅男，扣得作案的鐵棒，移送地檢署偵辦。

蔣男、張男坦承犯行，但強調只有拿鐵棍攻擊，使用西瓜刀的是羅男，也供出西瓜刀丟在壯圍鄉某處橋下；警方找到西瓜刀，並循線逮捕羅男到案，羅承認有妨害秩序、傷害，辯稱自己是開車的，拿刀砍人的是蔣男。警方採集西瓜刀上的指紋，比對確認是羅男指紋。

檢方日前依刑法271條第2項殺人未遂罪，起訴蔣男、羅男、張男，另依刑法150條第2項聚眾強暴脅迫罪，起訴簡男與朱男。

宜蘭地檢署外今年4月間發生一起聚眾砍人事件，砍人者辯稱沒有下手，卻被同夥供出，加上指紋留在西瓜刀上，被檢方依殺人未遂罪起訴。本報資料照
宜蘭地檢署外今年4月間發生一起聚眾砍人事件，砍人者辯稱沒有下手，卻被同夥供出，加上指紋留在西瓜刀上，被檢方依殺人未遂罪起訴。本報資料照

殺人未遂

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