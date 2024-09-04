南警破擄鴿勒贖集團逮捕15人 主嫌遭收押

台南市政府警察局刑警大隊今宣布破獲擄鴿勒贖集團，循線逮捕15人，依恐嚇取財、竊盜、組織犯罪等罪嫌送辦，其中70歲詹姓主嫌經法院裁定收押，呼籲被害人出面向警方舉報。

南市刑大日前獲報，家住台南後壁詹嫌，長期鎖定台南及嘉義等山稜線、河床地私設捕網盜捕賽鴿，捕捉被害人飼養賽鴿入網後，再聯繫被害人實施恐嚇取財，藉此牟利。

警方報請南檢指揮偵辦，見時機成熟，昨、前天動員市刑大科偵隊、第四、歸仁、白河及永康分局等40餘名警力，同步於白河、玉井等、嘉義市西區及屏東縣枋寮鄉等地執行搜索及拘提。

警方並在關廟區一帶山區查獲詹嫌等5人正架網抓捕賽鴿，陸續循線逮捕共15人，現場查扣「捕鴿網、鴿籠、魚網、彈弓（彈弓用子彈）、對講機、童軍繩、彩帶、長短竹竿、手機及作案車輛」等證物。

檢警偵訊時，詹嫌坦承有架網，已將捕獲鴿子交給不知名的友人，檢方認為詹案情避重就輕聲押詹，經法院裁定收押禁見，其餘涉案者承認架網行為，訊後交保或請回。至於是否有贖金，持續追查中。