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無期假釋犯騎贓車亮刀行搶 案發4小時落網稱缺錢度日

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

張姓男子先前因案遭判無期徒刑入獄，假釋後未回歸社會正常生活，昨晚在新北三峽偷竊民眾機車，今早又在台北車站旁巷內趁四下無人，持刀行搶李姓男子得手萬元現金及手機，警方介入擴大調閱監視器畫面追查，案發4小時即循線在萬華區桂林路查獲張男，將依強盜、竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，35歲李男從事餐飲業，今晨到住家附近吃早餐，返家途中行經台北市大同區承德路一段巷弄內，45歲張男騎乘機車突然靠近，伸手拉扯李男包包，見李男不從，又亮出預藏的開山刀威嚇，李男只好鬆手交出包包，張男得手現金1萬元、手機後騎車逃離。

轄區警方獲報後立即調閱監視器畫面追查，旋即掌握張男車籍資料及行蹤，上午9時35分旋即在萬華區桂林路上發現張男身影，優勢警力立即上前壓制逮人，順利查獲張男及其作案用尖刀，贓物手機、包包等，張男雖坦承犯行，卻始終不願交代1萬元贓款去向，詳細案情仍待調查，警詢後將依強盜、竊盜等罪嫌送辦。

據悉，張男曾涉違反懲治盜匪條例、槍砲、毒品、詐欺、洗錢等罪，年輕時最涉犯重案遭判無期徒刑入監，假釋後未能回歸社會正常生活，無固定工作，時常缺錢度日，他平時居住新北市板橋區，昨夜到新北市三峽區竊走民眾機車，又四處閒晃，今晨在大同區巷弄內見李男孤身一人，決定下手行搶，今早落網後張男態度配合，供稱缺錢度日所以犯案，其神情落寞，自知假釋期間犯案被捕必將重返牢獄。

優勢警力立即上前壓制逮人，順利查獲張男及其作案用尖刀，贓物手機、包包等。記者李隆揆／翻攝
優勢警力立即上前壓制逮人，順利查獲張男及其作案用尖刀，贓物手機、包包等。記者李隆揆／翻攝

假釋 監視器

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