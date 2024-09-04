台中男騎車違規遭攔腳下踩一包 警眼尖查獲毒品

台中警方日前巡邏時，發現盧姓男子騎機車經過違規，上前盤查時發現盧男神情緊張舉止怪異，經盤查發現他腳下踩著1包毒品咖啡包，事後才將身上其他毒品交出，警方依法送辦。

台中警局霧峰分局今天表示，內新派出所警員8月31日凌晨3時23分執行巡邏勤務時，在大里區東榮路與爽文路口，發現1名男子騎乘機違規紅燈右轉，立即上前稽查。

盤查過程中，警方發現22歲的盧男神情慌張，身上還散發出濃厚疑似毒品愷他命氣味，且又見盧男肢體動作反應異於常人，隨即在盧男所在的四周查看後，最後發現盧男的腳下踩著東西。

員警蹲下查看，發現盧男腳下踩著1包疑似毒咖啡包，進一步向盧男盤查詢問，他才主動將他口袋內其他毒品咖啡包交出，總計查獲8包毒品咖啡包（含袋重26公克），警方將他依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885