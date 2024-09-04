快訊

被爆「女兒」下個月出生？愷樂氣炸開轟 揭已生兒打臉友人

雲林飼料工廠高空作業吊籃掉落 4人無生命跡象

加薪了！明年最低工資月薪調漲4.08% 月薪2萬8590元、時薪190元

台中男騎車違規遭攔腳下踩一包 警眼尖查獲毒品

中央社／ 台中4日電

台中警方日前巡邏時，發現盧姓男子騎機車經過違規，上前盤查時發現盧男神情緊張舉止怪異，經盤查發現他腳下踩著1包毒品咖啡包，事後才將身上其他毒品交出，警方依法送辦。

台中警局霧峰分局今天表示，內新派出所警員8月31日凌晨3時23分執行巡邏勤務時，在大里區東榮路與爽文路口，發現1名男子騎乘機違規紅燈右轉，立即上前稽查。

盤查過程中，警方發現22歲的盧男神情慌張，身上還散發出濃厚疑似毒品愷他命氣味，且又見盧男肢體動作反應異於常人，隨即在盧男所在的四周查看後，最後發現盧男的腳下踩著東西。

員警蹲下查看，發現盧男腳下踩著1包疑似毒咖啡包，進一步向盧男盤查詢問，他才主動將他口袋內其他毒品咖啡包交出，總計查獲8包毒品咖啡包（含袋重26公克），警方將他依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

咖啡 毒品 氣味

延伸閱讀

海巡破獲7公斤「依托咪酯」 可製成8萬5千顆喪屍菸彈

劉亞仁涉毒案一審判1年有期徒刑 當庭羈押

劉亞仁慘了！吸毒被判坐牢1年「遭當庭羈押」

劉亞仁涉毒案一審判1年有期徒刑 當庭羈押

相關新聞

無期假釋犯騎贓車亮刀行搶 案發4小時落網稱缺錢度日

張姓男子先前因案遭判無期徒刑入獄，假釋後未回歸社會正常生活，昨晚在新北三峽偷竊民眾機車，今早又在台北車站旁巷內趁四下無人...

屏東角頭「鴨頭」告別式 51輛豪車、超跑聚集總價近8億

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪15日在高雄桌遊店外遭槍擊身亡，今日舉行告別式，除了許多地方政治人物到場致意外，會場也聚集了51輛...

屏東角頭「鴨頭」今告別式 正副議長都到場「做人要有情有義」

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪今日舉行告別式，包括屏東縣議長周典論、副議長盧文瑞及許多地方政治人物都到場致意。由於鴨頭是遭槍擊身...

海巡破獲7公斤「依托咪酯」 可製成8萬5千顆喪屍菸彈

海巡署苗栗查緝隊日前接獲線報，有不法集團從對岸走私第三級毒品「依托咪酯」來台販售，上月底在苗栗縣竹南鎮海邊一處防風林破獲...

影／台北車站旁巷弄飛車持刀搶路人 搶匪逃4小時萬華落網

台北車站旁巷弄內今早發生一起搶案，民眾外出吃早餐途中遭遇犯嫌持刀逼交隨身包包，損失現金1萬元、手機等財物，據悉警方已循線...

蘆洲雙屍案逆轉 研判父殺子再自戕

新北市蘆洲區前天有一對弱勢家庭父子雙雙陳屍在反鎖的臥房內，原以為是39歲長子拿電風扇砸死69歲父親再尋短，檢察官昨偕同法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。