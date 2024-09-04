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屏東角頭「鴨頭」今告別式 正副議長都到場「做人要有情有義」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪今日舉行告別式，包括屏東縣議長周典論、副議長盧文瑞及許多地方政治人物都到場致意。由於鴨頭是遭槍擊身亡，警方不敢大意，一大早就出動271名警力到場維安，也在現場查獲2名通緝犯，移送法辦。

鴨頭是8月15日在高雄左營一家桌遊店外，遭人槍擊後送醫不治。今日在自宅舉辦告別式，其所在的崁頂鄉長興路幾乎整段封路，會場綿延數公里，場面盛大；警方一大早就派出271名警力，還有荷槍實彈的霹靂小組在現場警戒。

告別式家祭6點舉行，其妻崁頂鄉代會主席楊芷瑜帶著孩子祭拜，8點舉行公祭，還請到樂儀隊現場演出，許多屏東地方政治人物都到場致意，包括議長周典論、副議長盧文瑞及多名縣議員、崁頂鄉長廖國富及公所團隊、民眾黨縣黨部主委林育先及幹部等。

周典論祭後即快步離開，他說，「這很正常，是來送朋友最後一程，做人要有情有義，只有這樣。」

警方預估現場約2000人，不少道上友人也到場參加，為了嚴防滋事、避免影響用路人權益，警方在沿線路段設置攔檢站，也在主要出入口設登記處以「M-Police」盤查，並設置「犯罪組織聚集不解散罪」的宣導告示牌，活動現場發現參與者聚集3人以上，且明示或暗示為幫派成員或與幫派有關聯者，即依法辦理。

警方在告別式前，也告誡轄內幫派組織遵守「不動員、不串聯、不以幫派名義參加」，也不要讓未成年少年、兒童參加。不過現場盤查時，仍查獲2名通緝犯、3名未成年少年及2名失蹤人口，均依法移送偵辦。

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪今日舉行告別式，有樂儀隊現場演出，警方也在現場蒐證。記者潘奕言／攝影
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪今日舉行告別式，有樂儀隊現場演出，警方也在現場蒐證。記者潘奕言／攝影
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪今日舉行告別式，有樂儀隊現場演出。記者潘奕言／攝影
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪今日舉行告別式，有樂儀隊現場演出。記者潘奕言／攝影
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪今日舉行告別式，有荷槍實彈的霹靂小組在現場警戒。記者潘奕言／攝影
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪今日舉行告別式，有荷槍實彈的霹靂小組在現場警戒。記者潘奕言／攝影
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪今日舉行告別式，現場有許多他與妻子崁頂鄉代會主席楊芷瑜及孩子的照片。記者潘奕言／攝影
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪今日舉行告別式，現場有許多他與妻子崁頂鄉代會主席楊芷瑜及孩子的照片。記者潘奕言／攝影
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪今日舉行告別式，警方預估現場約2000人。記者潘奕言／攝影
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪今日舉行告別式，警方預估現場約2000人。記者潘奕言／攝影
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪今日舉行告別式，屏東縣議長周典論（右）也到場致意。記者潘奕言／攝影
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪今日舉行告別式，屏東縣議長周典論（右）也到場致意。記者潘奕言／攝影

告別式 屏東縣 幫派

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