海巡破獲7公斤「依托咪酯」 可製成8萬5千顆喪屍菸彈

海巡署苗栗查緝隊日前接獲線報，有不法集團從對岸走私第三級毒品「依托咪酯」來台販售，上月底在苗栗縣竹南鎮海邊一處防風林破獲交易，當場逮捕兩名販毒男子，全案查扣7.4公斤依托咪酯及分裝的電子菸機72具、混和菸油彈1萬4千餘顆等，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，繼續追緝毒品上游來源。

據了解，葉、謝姓兩名嫌疑人分別為29、30歲，均是新北市人，完全沒有前科紀錄，竟都是因貪圖暴利首次涉犯毒品罪。海巡署苗栗查緝隊日前接獲相關販毒情資後，循線長期跟監，上月27日趁雙方相約在苗栗縣竹南鎮海邊的假日之森一帶交易時，前往查緝當場人贓並獲。

苗栗查緝隊指出，依托咪酯(Etomidate）是超短效麻醉藥物，常用於手術麻醉，不肖業者將其添加到電子菸油中，坊間俗稱「喪屍菸彈」，使用者會出現無法思考、控制身體、異常顫抖等怪異行為。由於青少年濫用依托咪酯這種新興毒品日益嚴重，行政院今年8月5日已公告列為第三級毒品。

這次查獲依托咪酯的數量龐大，約可製成8萬5千顆喪屍菸彈，是近年來該隊部查獲最大宗毒品案件，若流入市面，危害後果不堪設想。當天初步偵訊後，專案小組分別再前往兩名嫌疑人位在新北市板橋住處執行搜索，查扣分裝的電子煙機72具、混和菸油彈1萬4千餘顆等相關證物，全案依違反毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦外，將再繼續追緝毒品上游來源。