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阻詐警涉賭 芭樂票還債挨揍

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

攔阻民眾遭詐騙有功的徐姓警員竟涉賭，永和分局將他記一大過並調警備隊靜候調查。記者黃子騰／翻攝
攔阻民眾遭詐騙有功的徐姓警員竟涉賭，永和分局將他記一大過並調警備隊靜候調查。記者黃子騰／翻攝
新北市永和警分局秀朗橋派出所警員徐嘉旋上周帶傷上班，分局查出他疑赴賭場賭博輸錢，加上利息共積欠80萬元，向友人借支票還債卻跳票而遭債主毆打，記1大過並調至警備隊，若調查涉賭屬實將送辦。

警方調查，35歲徐嘉旋疑沉迷賭博，5月赴北市一間賭場賭輸40多萬元，他無力償還，加上利息共積欠80萬元，面對債主不斷催債，他向熟識友人調借1張2百萬元支票交給債主，扣除欠債拿回120萬元現金；債主兌現支票卻跳票，驚覺收到「芭樂票」，上周聯繫徐商談。

徐又向友人調借1張280萬元支票交給債主，要求扣除欠債拿回現金，債主自認被耍而拒絕，揪人毆打徐成傷。隔天徐帶傷上班被主管發現，追問後通報分局調查。

據了解，徐的家人經營茶園及開設茶行，家中經濟優渥，2015年他報考一般警察特考4等特考班錄取，任職永和分局秀朗橋所近10年，曾成功攔阻老翁遭詐騙而登上新聞，上班表現良好。

利息 賭博

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