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蘆洲雙屍案逆轉 研判父殺子再自戕

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

新北市蘆洲區前天有一對弱勢家庭父子雙雙陳屍在反鎖的臥房內，原以為是39歲長子拿電風扇砸死69歲父親再尋短，檢察官昨偕同法醫相驗後，案情大逆轉，研判是父親先用刀刺殺兒子後自戕，雙雙身亡。

據了解，這個家庭共有5口人，40歲長女出嫁後，剩夫妻和2個兒子同住，除了罹患帕金森氏症長期臥床的父親，66歲母親、39歲長子、30歲次子都患有思覺失調症，是新北市政府社會局、衛生局列案照顧對象。

家中母親1個多月前被強制送到療養院，父親平日由長子協助照顧，今年7月23日起，每天都有衛生局安排的居家照顧服務員到宅訪視照護。但居服員前天從早上到下午，連續按門鈴都無人回應，通報衛生所、聯繫里長後報警強制破門，竟發現父親和長子陳屍臥房，次子在客廳，但病情嚴重無法回答問題。

警方當時發現父親頭臉有疑似鈍器造成的傷痕與血跡，長子的手和臥室內電風扇均沾滿鮮血，加上父親長期臥床、長子是主要照顧者，一度推測是長子持電風扇攻擊父親再尋短。

但是檢察官昨天下午偕同法醫相驗2具遺體後，案情大逆轉。

法醫發現長子身上有10餘處刀傷，致命傷在胸口，手、背等部位也有抵禦性傷痕，經過比對傷口和案發現場找到的藍波刀，研判是父親先持刀刺向兒子胸口，兒子抓起電風扇反擊砸向父親，之後因為傷重失去意識昏倒，父親接著持刀砍自己脖子，父子兩人均喪命。昨天司法相驗完成後，家屬沒有其他意見，將不再安排解剖，全案簽結。

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衛生局

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