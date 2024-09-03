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挺柯男子曾與四叉貓爆衝突…墜樓亡 母悲泣證實：兒是小草

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挺柯男子曾與四叉貓爆衝突…墜樓亡 母悲泣證實：兒是小草

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

黃姓男子昨天從永和一棟商業大樓墜樓身亡。記者黃子騰／翻攝
黃姓男子昨天從永和一棟商業大樓墜樓身亡。記者黃子騰／翻攝

新北市永和區一棟大樓昨晚驚傳墜樓死亡案，死者黃男從高處墜落頭顱破裂腦漿外溢明顯死亡。據了解黃男上月底（8月31日）至北檢聲援柯文哲，在現場與網紅四叉貓發生衝突，事後疑因遭網路霸凌因而墜樓死亡。檢警今天進行相驗，黃男母親悲傷地向警方表示兒子是民眾黨支持者，目前已領回遺體辦理後事。

據了解，死者黃男上月31日赴北檢聲援因京華城案遭聲押的柯文哲，在現場與網紅四叉貓因搶奪攝影器材發生衝突，遭四叉貓報警提告，事後竟有許多網友在網路上對黃男冷嘲熱諷進行霸凌，不料黃男昨天晚間竟從永和租屋處頂樓墜樓當場死亡。

「831聲援柯文哲活動」主辦人李逸明今天發出聲明指出，經查證永和墜樓男子是台灣民眾黨黨主席柯文哲的長期支持者，也有參加「831程序要正義，司法要公正，聲援柯文哲」北檢門口聲援行動，且曾一度倒地癲癇發作送醫，事後身體無礙。

聲明中指出，黃男發病情形在網路遭特定政治傾向粉專影片留言霸凌，當中不少極盡嘲諷，且活動中黃男與該粉專直播主一度發生衝突，更讓他飽受抨擊。目前並未得知今日憾事與霸凌之關聯，請勿過多聯想。但也提醒，身為自由、民主的臺灣人，沒有任何一個人應遭受此等對待、不應使用肢體暴力，網路留言更應謹言。

檢警今天在板橋殯儀館對黃男遺體進行相驗，黃男母親悲痛趕抵殯儀館，難過的向警方表示兒子在永和租屋居住，是民眾黨的支持者，平常都會參加民眾黨的活動，對於兒子死因沒有意見，檢警相驗後已將遺體發回給家屬辦理後事。

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四叉貓今天也轉貼聲明表示，「唉......我也是受害者阿，總之Ｒ.Ｉ.Ｐ．」。圖／翻攝自四叉貓臉書
四叉貓今天也轉貼聲明表示，「唉......我也是受害者阿，總之Ｒ.Ｉ.Ｐ．」。圖／翻攝自四叉貓臉書

台灣民眾黨 柯文哲 網路霸凌

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