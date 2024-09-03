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案情大逆轉！蘆洲長照悲劇父子雙亡 相驗研判是父先殺子

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區昨天有1對弱勢家庭父子雙雙陳屍在反鎖的臥房內，原本以為是39歲長子拿電風扇砸死69歲父親再尋短，今天檢察官偕同法醫相驗後，案情大逆轉，研判是父親先用刀刺殺兒子之後自戕，雙雙身亡。

據了解，涂姓1家有5口人，40歲長女出嫁之後，夫妻和2個兒子同住在蘆洲，除了罹患帕金森氏症長期臥床的父親，66歲母親、39歲長子、30歲次子都有思覺失調症，是新北市政府社會局、衛生局列管對象。

涂妻上個月被強制送到療養院，家裡每天都有衛生局安排的居家照顧服務員到宅訪視照護，但昨天居服員連續按門鈴都無人回應，聯繫里長報案強制破門，發現涂姓父親和長子陳屍臥房，次子在客廳，但病情嚴重無法回答問題。

當時涂姓父親頭臉有鈍器傷痕與血跡，長子的手上和臥室電風扇均沾滿鮮血，警方一度推測是長子持電風扇攻擊父親再尋短。但檢察官今天下午偕同法醫相驗2具遺體之後，案情大逆轉。

法醫根據遺體傷口及警方在現場採集的鑑識證物，研判是父親先持利刃刺向兒子的胸口，兒子抓起電風扇反擊砸向父親，之後因傷重失去意識昏倒，父親接著又持刀砍自己脖子，父子倆均喪命。司法相驗完成後，家屬沒有其他意見，將不再安排解剖。

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新北市蘆洲昨天有1對弱勢家庭父子雙雙陳屍臥房，原本以為是長子拿電風扇砸死父親再尋短，今天檢察官偕同法醫相驗後，案情大逆轉，研判是父親先用刀刺殺兒子之後自戕，雙雙身亡。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲昨天有1對弱勢家庭父子雙雙陳屍臥房，原本以為是長子拿電風扇砸死父親再尋短，今天檢察官偕同法醫相驗後，案情大逆轉，研判是父親先用刀刺殺兒子之後自戕，雙雙身亡。記者林昭彰／翻攝

命案 居服員 弱勢家庭 遺體

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