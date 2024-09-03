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淡水某社區主委涉找友人砍傷房仲 3嫌全落網

中央社／ 新北3日電

新北淡水北新路某社區大樓廖姓主委與2名房仲有嫌隙並相約昨天談判，廖男找2名友人助陣，涉持刀砍傷房仲後逃逸，警方循線追查，在台北市逮捕2名共犯，廖男今天下午也自行投案。

新北市警察局淡水分局調查，46歲廖姓社區主委與26歲王姓及25歲黃姓房仲日前因糾紛產生嫌隙，雙方相約昨天晚間8時許在社區管理室談判。廖男夥同48歲蘇姓男子、30歲許姓男子到場後，其中1人持刀攻擊，導致黃男右手腕、王男腹部受傷，王男、黃男從管理室破窗逃往店家報警求救，送醫後均無生命危險。

據了解，全案疑因日前房東請王姓、黃姓房仲到社區了解糾紛案件，但房東未先知會管委會，導致房仲要資料遭管委會拒絕，進而發生口角，主委廖男便相約房仲談判。

警方到場後，廖姓主委與2名共犯分別開2輛車離去，員警調閱上百支監視器畫面追查，廖姓主嫌自知難逃追緝，今天下午1時許自行到派出所投案，立刻遭員警持拘票逮捕；至於許嫌、蘇嫌分別在台北市大安區與南港區落網。警方將進一步釐清行凶動機。

淡水 管委會

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