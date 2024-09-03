快訊

柯文哲70小時司法歷險控北檢「編故事」 裁定書曝檢察官查了這件事

永和警欠40多萬賭債！竟開芭樂票遭痛毆 帶傷值班被發現記大過

首談雙龍搶親！新光金總座指和台新是「愛情長跑」：雙方進行的是婚姻非出售

聽新聞
test
0:00 / 0:00

弘仁會成員假AI正妹付費約會索取私密影像 全台62人遭詐6百萬

聯合報／ 記者蕭雅娟陳恩惠／台北即時報導

竹聯幫仁堂弘仁會成員李郡安，涉在桃園設置詐騙機房，以正妹性感照片在Instagram、X（前身為Twitter）吸引男子，再佯稱可付費約會，及索取私密影像，2022年底起詐騙全台62人，不法所得6百萬餘元。刑事局日前拘提，桃園地檢署今偵結，依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢等罪嫌起訴李等人。

刑事局偵二大隊指出，25歲弘仁會李男，在桃園市重劃區的新大樓，龜山2處、八德1處設置共3處詐騙機房，涉透過一線機手在社群Instagram、X等平台，盜用正妹大頭貼或AI生成照片，誘騙廣大被害人主動私訊，謊稱可付費約會見面，還可以取得性感照片、私密影像等，誘騙被害人先加入LINE「戀愛聊天」。

警方指出，假正妹詐團成員哄騙被害人，因和投資平台合作，只要支付1千元，註冊假投資平台會員，就可以支持她抽成，再po出假藥單佯稱家人生病，要求被害人加入「互惠工作室群組」，誆騙共同投資賺取互惠費獲利，等她賺到抽成費用後，才能答應約會見面。

專案小組指出，實際上都是騙局，根本沒有漂亮女生約會這件事。被害人加入互惠群組後，由詐團機房二線客服人員聲稱，以8萬7千元、17萬元元、32萬元等三種方案入金，即可獲利，並假冒「數據精算師」指示被害人操作入金，致被害人匯款受騙。

檢警清查，2022年12月起至今年4月，全台至少有62人遭騙，受騙金額達600萬餘元，其中遭詐騙金額最高者，為新北某男子1個月內匯款187萬元。

警方專案小組蒐證多月，今年4月25日經桃檢指揮拘捕，主嫌李男等16人到案，檢方訊後李等14人羈押禁見獲准，1名通緝犯歸案執行，1名少年收容；今年5月14日再拘捕李男23歲女友張女，但因懷孕5月以上無法羈押，諭知15萬元交保。

竹聯幫仁堂弘仁會成員李郡安，涉在桃園設置詐騙機房，以正妹性感照片在Instagram、X（前身為Twitter）吸引男子，再佯稱可付費約會，及索取私密影像，2022年底起詐騙全台62人，不法所得6百萬餘元。示意圖。(路透資料照)
竹聯幫仁堂弘仁會成員李郡安，涉在桃園設置詐騙機房，以正妹性感照片在Instagram、X（前身為Twitter）吸引男子，再佯稱可付費約會，及索取私密影像，2022年底起詐騙全台62人，不法所得6百萬餘元。示意圖。(路透資料照)
竹聯幫弘仁會李男（左一）涉以詐騙機房，盜用正妹照片色誘粉絲互惠，詐騙全台62人6百萬餘元。圖／刑事局提供
竹聯幫弘仁會李男（左一）涉以詐騙機房，盜用正妹照片色誘粉絲互惠，詐騙全台62人6百萬餘元。圖／刑事局提供
竹聯幫弘仁會李男涉以詐騙機房，盜用正妹照片色誘粉絲互惠，詐騙全台62人6百萬餘元。圖／刑事局提供
竹聯幫弘仁會李男涉以詐騙機房，盜用正妹照片色誘粉絲互惠，詐騙全台62人6百萬餘元。圖／刑事局提供
竹聯幫弘仁會李男涉以詐騙機房，以假投資詐騙平台誘騙被害人出金。圖／刑事局提供
竹聯幫弘仁會李男涉以詐騙機房，以假投資詐騙平台誘騙被害人出金。圖／刑事局提供
竹聯幫弘仁會李男涉設立詐騙機房，警方說明詐團手法。圖／刑事局提供
竹聯幫弘仁會李男涉設立詐騙機房，警方說明詐團手法。圖／刑事局提供

桃園地檢署 約會 詐騙

延伸閱讀

林士傑槍殺案全國掃黑肅槍 破黑幫軍火庫、詐騙機房及少年販毒

影／西班牙詐騙案281台人遣送大陸審判 檢警再抓金主扣500萬AP表

影／台中夫妻夥博弈業者 洗錢16億...警扣7千萬家產

警界醜聞曝光！林明佐謀大隊長之位 傳「履歷」求關說

相關新聞

永和警欠40多萬賭債！竟開芭樂票遭痛毆 帶傷值班被發現記大過

新北市永和分局秀朗橋派出所徐姓警員，疑因積欠大筆賭債無力償還，竟向友人借支票償還賭債，不料債主事後發現該張支票跳票，氣的...

弘仁會成員假AI正妹付費約會索取私密影像 全台62人遭詐6百萬

竹聯幫仁堂弘仁會成員李郡安，涉在桃園設置詐騙機房，以正妹性感照片在Instagram、X（前身為Twitter）吸引男子...

詐團虛設公司騙上千萬 車手取款出包被送往柬埔寨工作抵債

竹聯幫分子許姓男子等人組詐騙車手集團，召募急需用錢車手加入集團，其中有車手疑因延遲取款致洗錢人頭戶被列為警示帳號，竟被送...

蘆洲弱勢家庭命案 父子雙亡

新北市蘆洲區傳出長照悲劇，居家照顧服務員因聯繫不上照護對象，昨天下午請里長報案，員警會同消防隊破門，發現長期臥床的69歲...

轉成人監獄被拒 明陽2學生縱火

林姓、彭姓男子未成年時涉犯刑案，於高雄明陽中學服刑，成年後想申請轉移至成人監獄服刑遭拒，去年十月晚間涉於寢室廁所放火鬧房...

赤膊男開車衝撞4警車3輛民車 板橋警逮通緝犯起獲槍毒

新北市板橋警方今天晚間巡邏行經廣權路，發現2名男子站在路旁1輛違停車旁形跡可疑。警方上前盤查時44歲江姓男子藉口拿證件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。