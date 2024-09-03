弘仁會成員假AI正妹付費約會索取私密影像 全台62人遭詐6百萬

竹聯幫仁堂弘仁會成員李郡安，涉在桃園設置詐騙機房，以正妹性感照片在Instagram、X（前身為Twitter）吸引男子，再佯稱可付費約會，及索取私密影像，2022年底起詐騙全台62人，不法所得6百萬餘元。刑事局日前拘提，桃園地檢署今偵結，依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢等罪嫌起訴李等人。

刑事局偵二大隊指出，25歲弘仁會李男，在桃園市重劃區的新大樓，龜山2處、八德1處設置共3處詐騙機房，涉透過一線機手在社群Instagram、X等平台，盜用正妹大頭貼或AI生成照片，誘騙廣大被害人主動私訊，謊稱可付費約會見面，還可以取得性感照片、私密影像等，誘騙被害人先加入LINE「戀愛聊天」。

警方指出，假正妹詐團成員哄騙被害人，因和投資平台合作，只要支付1千元，註冊假投資平台會員，就可以支持她抽成，再po出假藥單佯稱家人生病，要求被害人加入「互惠工作室群組」，誆騙共同投資賺取互惠費獲利，等她賺到抽成費用後，才能答應約會見面。

專案小組指出，實際上都是騙局，根本沒有漂亮女生約會這件事。被害人加入互惠群組後，由詐團機房二線客服人員聲稱，以8萬7千元、17萬元元、32萬元等三種方案入金，即可獲利，並假冒「數據精算師」指示被害人操作入金，致被害人匯款受騙。

檢警清查，2022年12月起至今年4月，全台至少有62人遭騙，受騙金額達600萬餘元，其中遭詐騙金額最高者，為新北某男子1個月內匯款187萬元。