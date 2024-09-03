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詐團虛設公司騙上千萬 車手取款出包被送往柬埔寨工作抵債
竹聯幫分子許姓男子等人組詐騙車手集團，召募急需用錢車手加入集團，其中有車手疑因延遲取款致洗錢人頭戶被列為警示帳號，竟被送去柬埔寨的詐團機房工作半年。警方追查數月，逮捕許姓男子等14人，查出這集團經手數千萬元，至少有33名被害人受騙，將全案移送法辦。
刑事局偵八隊南部打擊犯罪中心查緝詐騙集團，發覺詐團虛設投資公司，透過網路社群，以高獲利話術，以及假冒投顧老師等手法，引誘受騙人加入投資群組，安裝手機APP應用程式，為取信受騙人，先透過應用程式上不實數據，並匯款數千至數萬元到投資人的帳戶，讓投資人誤以為短時間獲利而加碼投資，匯款到詐團的人頭帳戶。
據了解，許姓男子（33歲）涉嫌組車手集團，召募車手加入集團，並指揮旗下成員設立人頭公司，由集團車手到金融機構臨櫃提領贓款，期間有1名車手鄭姓男子因延遲提款，致人頭帳戶被列為警示帳戶，凍結帳號內的金額，去年被集團送去柬埔寨的詐團機房，工作半年抵債，直到今年春節過後才獲返台。
刑事局偵八隊與高雄警方，自今年3月至7月追查許的車手集團，先後逮捕14人，直到許姓男子也在高雄落網後，在他們的據點查扣涉案存摺、手機、棍棒及贓款168萬元，查出他們虛設公司之名騙人投資，經手上千萬元，至少有33人受騙，將全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。
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