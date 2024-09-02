赤膊男開車衝撞4警車3輛民車 板橋警逮通緝犯起獲槍毒

新北市板橋警方今天晚間巡邏行經廣權路，發現2名男子站在路旁1輛違停車旁形跡可疑。警方上前盤查時44歲江姓男子藉口拿證件，竟突然開車衝撞4輛警用機車，還衝撞前方3輛轎車。警方立即展開圍捕將江男逮捕，經查江男因傷害罪嫌遭通緝才拒檢逃逸。警方還在車上起出空氣槍及吸食器，並將江男帶回偵訊。

據了解，因傷害罪嫌遭通緝的44歲江姓男子，今天晚間7時許與43歲林姓男子、徐姓男子、尤姓女子等人，開著林男的車閒晃至板橋區廣權路。江男將車輛違停在路旁，隨即赤裸著上身下車與坐在副駕駛座的林男聊天。此時板橋分局後埔所警員劉宇翔、陳諭歆巡邏經過，見2名男子站在違停車旁形跡可疑立即上前盤查。

江男起先假意配合，向警員表示要上駕駛座拿證件，不料江男上車後竟突然發動車輛倒車，撞倒後方3輛警用機車，接著又前進撞上前方1輛警用機車，隨後加足油門往前衝撞欲逃逸，接連撞上前方3輛轎車後才停下。警方立即呼叫支援，迅速將江男拉下車壓制逮捕。