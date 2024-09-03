蘆洲弱勢家庭命案 父子雙亡

新北市蘆洲區傳出長照悲劇，居家照顧服務員因聯繫不上照護對象，昨天下午請里長報案，員警會同消防隊破門，發現長期臥床的69歲涂姓老翁和39歲長子雙雙陳屍臥室，僅留下30歲次子在家中，但無法回答問題。

據了解，這一家人母親和3名子女都患有思覺失調症，是新北市政府社會局、衛生局列管對象，女兒出嫁之後，父母和2名兒子同住，夫妻均領有中低收入老人生活津貼，2個兒子都領有身心障礙生活補助。

涂姓父親因罹患帕金森氏症長期臥床，66歲妻子上個月被強制送到精神專科醫院八里療養院住院治療。里長指出，相關單位長期關懷該家庭，平時大多與長子和母親聯絡，長子也會定時領取社福救濟物資、對談還算正常。

蘆洲區公所指出，該戶是衛生所及社福中心開案關懷個案，7月17日協助申請長照服務，由新北市特約居家長照機構提供服務，自7月23日起每日介入協助照護；社工8月共有3次家訪皆無異常。

衛生局說，居服員每日按時前往案家服務，前天上午進家服務狀況穩定，昨天卻從上午至下午按門鈴都無人回應，因此回報衛生所護理師，再聯繫里長報案，破門後發現涂姓老翁與長子陳屍在反鎖的臥室。

老翁面部有鈍器造成的傷勢，長子手部沾有血跡，詳細案情尚待進一步調查釐清。次子雖同在家中，但因嚴重思覺失調，生活無法自理，無法回答問題，且情緒激動拒不配合，已強制送到安置機構。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線