失聯2天…破門驚見新北父子雙亡 疑兒弒父「電扇成兇器」

新北市蘆洲區有居家照服員2天連繫不到訪查的長照家庭，今晚報請警消破門，才發現父子已倒臥房中，明顯死亡多時，全案正由警方調查，以釐清案情。

蘆洲區三民路有一長照關懷對象的家庭，平時都會由居家照服員前往探視及提供協助，但因照服員連續兩天連繫不上父子，今天傍晚5時向警消求助，經會同當地里長破門而入。

警消進門後，發現男子和長期臥病在床的父親已陳屍臥房，疑似男子先用電扇打死父親後自殺，家中有精神障礙的弟弟卻說不出案發情形。至於父親詳細死因仍待警方報請檢察官相驗後釐清。衛生局及社會局也介入了解並做後續處置。

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