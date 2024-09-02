北市診所開不實安眠藥處方箋獲利千萬 檢方約談18名涉案病患

2019年至2021年間，台北市中山區某診所陳姓醫師等人，涉嫌開立不實的安眠藥使蒂諾斯（Stilnox）自費處方箋，再將處方箋販售給因成癮而有用藥需求的民眾，不法所得逾2000萬。台北地檢署今搜索約談18名涉嫌購買該處方箋的病患住居所，陸續移送北檢複訊，全案依涉犯毒品危害防制條例之販賣轉讓第4級毒品、刑法之偽造文書方向偵辦。

檢方查出，陳姓醫師在台北市中山區經營診所，聘請郭姓醫師與不具醫師資格的兒子，假冒醫師開立不實處方箋。

檢方指出，2019年至2021年間，該診所透過人頭病患，開立數百張以上的使蒂諾斯自費處方箋，陳再將處方箋販售給對該藥物有成癮性的民眾，民眾再持處方箋至知情或不知情的藥局領藥，陳藉此手法不法獲利不逾2000萬元。

全案經台北市衛生局函送北檢偵辦，北檢於5月間指揮調查局台北市調查處、台北市政府警察局中山分局搜索6處，約談陳、郭及涉案親友共5人，訊後檢方依涉犯毒品、醫師法及偽造文書等罪嫌，諭知陳80萬交保、陳的兒子60萬交保、藥局蕭姓負責人30萬交保、郭姓醫師20萬交保、陳的女兒則請回。