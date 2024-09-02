朋友通緝被逮 士官為他送外套、口袋裡竟查獲1顆步槍訓練彈

台中市阮姓志願役士官昨天凌晨為因通緝被逮的王姓友人送外套時，派出所員警卻在外套左口袋裡查獲1顆步槍訓練彈，當場依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他逮捕，並移送台中地檢署偵辦。

據了解，霧峰警分局內新派出所員警昨天凌晨在巡邏經過大明路時，看王姓男子（33歲）車停路邊形跡可疑，上前盤查才發現他因詐欺案被通緝中，因此將他逮捕帶回派出所。

王男在派出所裡感覺冷，打電話請友人阮姓士官（23歲）替他送件衣服去，阮就拿了自己的外套前往。對於外套口袋裡竟會被查獲1顆步槍訓練彈，阮姓士官說，那是在部隊裡訓練時裝進，因忘了取出，才會在衣服裡。