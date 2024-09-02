林士傑槍殺案全國掃黑肅槍 破黑幫軍火庫、詐騙機房及少年販毒

台南市區漁會理事長林士傑今年7月遭槍殺，警政署全國同步掃黑肅槍。天道盟太陽會成員陳姓男子涉從事假投資詐騙機房、太陽聯盟權陽會成員房姓男子涉販毒給少年均落網，警方也查獲竹聯幫旭仁會「軍火庫」王姓男子涉改槍。

警方調查，天道盟太陽會成員28歲陳姓男子，去年初起在台北中山、新北市中和區商辦大樓租辦公室設詐騙機房，自稱美國券商IB盈透的代理商，以網路電話攬客匯款投資股票及期貨，向19人騙走1千6百萬元。

刑事局偵四大隊第一隊去年10月及今年7、8月搜索兩處機房及網路電話系統商，拘提陳等25人依詐欺罪、組織犯罪防制條例、期貨交易法移送，檢方命5至30萬元交保。

太陽聯盟權陽會成員26歲房姓男子在新竹縣販售毒品咖啡包、彩虹菸給少年，以少年積欠購毒費5千至1萬元為由，指揮小弟分別將兩名少年押至檳榔攤、小弟住處脫褲，持皮帶毆打臀部，控制一晚至被害人家屬匯款才放人。

竹縣少年警察隊7月拘提房等3人及同行2名少年，搜出毒咖啡233包、K他命37包及彩虹菸7支，依毒品、組織等罪送辦，檢方命房等2人5萬元交保，另1人涉案時未成年，少年法庭裁定他與2名少年收容。

竹聯幫旭仁會幹部29歲王姓男子在北市南港區住處改造槍枝，刑事局偵二大隊第三隊研判是供應旭仁會的「軍火庫」，7月拘提他，從住處及廢棄汽車搜出4把改造槍、1把模擬槍及改槍工具，依槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送，檢方聲押獲准。

警政署7月9日至21日掃黑肅槍，為今年第4波掃黑、第3波肅槍，偵破幫派組織61案419人，其中12案涉詐，查獲查獲槍械102把、改槍場所11處，扣得不法利得7056萬元。