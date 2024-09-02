彰化地檢署推鬼門關特輯影片 宣導辨識詐騙陷阱

今天是農曆7月最後1天「鬼門關」，台灣彰化地方檢察署再推反毒打詐「鬼月特輯」宣導影片，以詼諧詞語教導民眾辨識詐騙陷阱，並提醒遠離毒品。

彰化地檢署今天發布新聞稿，已陸續在俗稱「鬼門開」、中元節，推出以18層地獄為主題宣導反毒打詐的「鬼月特輯」短影音及反詐騙符咒，希望透過傳統信仰提醒民眾謹言慎行，勿涉及毒品及詐欺等不法犯行。

彰化地檢署表示，今天是「鬼門關」，推出「彰檢和你一起識破詐欺毒品的詭計多端」宣導影片，內容以「鬼才相信名人有空教你投資」、「讓你白天也會看到鬼」等幽默方式，教民眾如何避免掉入詐騙陷阱，並提醒與毒品保持距離。

彰化地檢署檢察長張曉雯說，若遇網路戀愛、猜猜我是誰及名人投資等各種詐騙手法，應遵循「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打165反詐騙諮詢專線」3步驟，防止個人財務損失。另外，民眾一旦施用毒品，除面對刑事責任，還可能造成腦部損害。

檢方表示，政府為嚴懲詐欺犯罪、完善詐欺犯罪被害人保護及落實罪贓返還，新制訂詐欺犯罪危害防制條例，並修正洗錢防制法、刑事訴訟法、通訊保障及監察法等，藉此讓詐欺犯罪無所遁形。