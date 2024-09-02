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赴刑事局視察掃黑 卓榮泰：打詐「真的用盡各種方法」
台南市區漁會理事長林士傑今年7月遭槍殺，警政署當月9日至21日全國同步掃黑肅槍。行政院長卓榮泰今赴刑事局視察成果表示，詐欺背後是幫派分子，他要求持續溯源，讓人民感受「我們真的用盡各種方法」。
卓榮泰說，無論博弈或詐欺，背後一定是幫派分子經營，取得高收入，誘因很大，他一則以喜、一則以憂，欣慰的是針對幫派及其從事行業、行為都有掌握，拿出成績向國人報告，憂的是各種手法日新月異及多樣化，持續危害治安。
他說，已展開全國掃黑，要針對更高層次、危害更大犯罪做下一波更大動作，拜託內政部及警政署再次展現公權力，全面遏止幫派擁槍自重、擾亂社會秩序，這是執法同仁最重要任務；破獲幫派是初步掌握情資，一定要鎖定首腦一舉殲獲。
他說，明年打詐預算73億元是今年的4.8倍，讓人力更充足、裝備更先進；立法院通過「打詐4法」後，握有法律利器對溯源、加強刑責做更多努力，讓人民感受「我們真的用盡各種方法」，要對不法分子致命一擊。
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