裝潢公司前員工遭煙灰缸砸傷中13刀慘死 老闆替17歲兒頂罪2人起訴

新北淡水區裝潢公司陳姓老闆，懷疑前員工李姓男子侵占工程款，今年5月間談判爆口角，陳男涉持鐵棍刺李男，張男涉持煙灰缸砸傷李男，陳男17歲兒子涉持摺疊刀，突然衝向李男，猛刺心臟背部13刀，致送醫不治。陳男身為父親，涉頂替兒子的殺人罪，士林地檢署今偵結，認少年犯行是突發狀況，依傷害、頂替、重傷未遂罪嫌起訴陳、張2人。

據悉，死者李男3年前陳男學做天花板輕鋼架裝潢，陳男見承包生意增多成立裝潢公司，不料，懷疑李男侵占工程款，心生芥蒂，多次告誡歸還10多萬，李男不滿報酬分配，拒絕上工。

起訴指出，5月5日晚上10時許，雙方商談報酬分配，李男帶開山刀搭車到淡水的員工宿舍客廳，現場有陳男、陳男女友、陳男兒子，及張姓等三名員工，李、陳2人無法達到共識，爆發激烈口角，李男抽離開山刀刀鞘時，陳男起身拿鐵棍，戳、 刺李男身體，張姓員工涉重傷害，拿起茶几上煙灰缸丟李男，力道之大導致煙灰缸當場破裂成碎片，李男頭痛無法反擊。

這時，陳男兒子另行起意，涉持刀刃長度約9公分、寬度約2公分的折疊刀，刺擊李男心臟、背部13刀，導致左心室破裂、 左側肺葉撕裂傷。翁姓員工見狀打電話報案，李男送醫隔天凌晨食2時許，因左脅銳器傷，穿透左心室壁造成心臟損傷及大量出血死亡。

陳男身為父親，第一時間涉頂替兒子殺人罪，也隱匿張姓員工持煙灰缸砸傷李男，導致李男眼睛流血、滴血，半垂身體等情節，陳男曾說「身體不好進去關、死在裡面就算了」，而少年則在5月7日才透露自己持刀殺人。

全案檢方識破陳男供詞破綻，案情逆轉，陳男最終認犯下頂替罪。張男落網後也認罪，坦承拿煙灰缸攻擊李男，且李男持開山刀到漁工宿舍、陳男僅拿鐵棍毆打李男，少男持刀攻擊李男。

遭裁定收容的少年，日前在少年法庭、檢方偵查庭時坦承，當張男持煙灰缸攻擊李男，他旋即以折疊刀，第一刀刺向李男腰側，在由上而下刺擊李男胸部多刀。

檢方依法醫解剖報告認定，李男左肋膜腔殘存積血600毫升，因左脅銳器傷，穿透左心室才是致命傷，左眉及左顴鈍器傷雖讓大腦受到外力損失，但不是死亡原因；左腰的鈍器傷雖傷及脾臟，但出血量對應胸腔來的少，損傷順序應在左脅銳器傷的後面。