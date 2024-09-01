影／被網嗆「原住民很○」 男持柴刀台中公園找人被抓
台中市劉姓男子昨天深夜因不滿被網路遊戲網友嗆聲「原住民很爛」，持柴刀到台中公園，詢問經過該處的遊客是否為該名嗆聲網友，引起民眾不安，警方獲報後到場抓人，劉棄刀逃逸，警方以優勢警力將劉抓回，警詢後依恐嚇罪送辦。
第一警分局在昨天深夜11時許獲報，有人持刀在中區公園路、市府路揮舞，警方獲報到場時，涉案劉姓男子（28歲）丟棄犯案用的柴刀後，徒步逃逸，警方以優勢警力抓人。
經查，劉男是玩網路遊戲「weplay」時，遭到一名網友嗆聲「原住民很爛」，才會持刀到台中公園附近，尋找該名嗆聲的網友，全案警詢後，今將依恐嚇公眾罪移送台中地檢署偵辦。
第一警分局呼籲，台中不容許任何不法情事，警方絕對有能力保護市民財產安全，只要敢犯罪，絕對從嚴、從速偵辦，將不法份子一一逮捕歸案，保護市民安居樂業生活環境。
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