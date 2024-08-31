暑假無照駕駛到處飆 新北青春專案兩月開出超過4千萬罰單

昨天為開學日，新北六月底展開的暑期青春專案也於今日告一段落，警方在暑假期間查獲不少未成年者深夜未歸、抽菸喝酒偏差行為，無照駕駛也開出7099件、罰金高達4259萬4000元，不當行為警方皆函送新北市府各主管機關，針對容留少年、提供少年菸酒等違規行為進行裁罰，以強勢查察作為防止青少年接觸高風險環境。

未免青少年暑假期間徒增事端，新北市警局例行在7、8兩月執行青春專案，期透過各區實施擴大臨檢，避免犯罪集團趁暑假吸收少年從事詐騙或加入黑幫組織，並向上溯源將幕後犯罪集團繩之以法保護青少年安全。

六月底新北市長侯友宜視察「暑期保護青少年 青春專案」擴大聯合稽查勤務工作，指示單位通力合作捍衛青少年安全，並率隊前往KTV稽查。侯友宜表示青春專案青以少年容易出入、逗留場所為主，執行掃蕩毒品、查緝黑幫、打擊詐欺及保護兒少等各項治安防護作為，維護青少年安全。

歷經兩月青春專案擴大臨檢，新北市警局統計至昨天開學為止，共查獲無照駕駛7099件，罰鍰總金額高達4259萬4000元。其中未成年者無照駕駛就有887件，罰鍰金額532萬2000元。另外少年隊也查獲少年涉嫌詐欺案71人，持有施用毒品5件5人，另透過市府聯合稽查各深夜營業場所，勸導未成年深夜未歸及有吸菸飲酒等偏差行為計156件。