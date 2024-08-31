高雄機場國泰班機「疑引擎爆炸」滑回跑道 旅客聽巨響
高雄機場一架國泰航空CX431班機，原訂今日11點20起飛往香港，但疑因引擎故障，導致後續滑回22號登機門，旅客表示當時聽到劇烈聲響；機場表示，機上275名旅客全數下機，至候機室等候，飛機滑回來後先下客待檢修航機，詳細狀況尚待後續釐清。
有民眾在臉書社團「高雄機場航空器資訊交流」分享該型號為A330-343、國泰航空CX431班機在跑道上停滯，民眾說當下聽到「碰」劇烈聲響，疑似是2號引擎發生問題，飛機緊急滑回22登機門，照片中可見飛機引擎處疑似有破洞，另有當時在機上的旅客留言「機長廣播說二號引擎的問題」，滑回跑道後，機務員馬上圍過去檢查。
高雄航空站表示，國泰航空CX431班機原訂11點20起飛，飛往香港，疑因引擎發生狀況，延誤至11點54離場，於12點15分申請滑回停機坪，飛機滑回來後，先讓275名旅客下機，待檢修航機，後續詳細狀況尚待後續釐清。
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