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屏東角頭「鴨頭」9月4日告別式 警方出動200警力防幫派火拚
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪15日在高雄桌遊店外遭槍擊身亡，預計9月4日舉行告別式，目前會場外11層的米塔一字排開200多公尺，十分壯觀。警方表示，該路段已由喪家向管權責單位申請通過，會於活動結束後回復路面使用。據了解，警方當日已規畫200名左右警力到場，防止幫派公開活動。
鴨頭告別式會場在屏東縣崁頂鄉自宅，公祭時間原本預計於9月4日上午10點舉行，後來提早2個小時到8點。連日來已有各界人士送花籃、米塔到場致意，會場旁的長興路段已排列11層的米塔餘200公尺，有如日本黑部立山兩旁雪壁。
東港警分局表示，該路段已由喪家向管權責單位，申請8月28至9月4日辦理喪事並已通過，活動結束後回復路面使用。由於鴨頭是遭槍擊身亡，加上過去他曾與綽號「檸檬」的林姓角頭有過節，警方不敢大意，除了現派員定時前往巡視，也已報請屏東地檢署檢察官指揮，事前規畫勤務安排，加強防範治安事故發生。
東港警分局表示，為防制黑道成員藉機造勢或尋仇等不法行為，事前以「不動員、不串聯、不以幫派之名義參加」原則，先行疏導、告誡、約制，告知告別式場不要顯示與幫派組織有關旗幟、圖示，及未成年參與。
告別式當天將部署足夠警力，分區執行防範幫派組合公開活動，以應對可能的違法行為，並依據法律嚴格處理。警方也會對參加儀式中疑似幫派分子，攔檢盤查，維護治安。據了解，警方當日規畫200名左右警力到場。
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