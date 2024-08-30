高雄旅館浴缸裸女屍命案 家暴前男友否認殺人...今收押禁見

49歲方姓女子8月28日陳屍高雄某旅館房間浴缸，與她共宿的前男友顏姓男子卻在案發後，輾轉搭車赴新竹被捕。檢方將顏男列為殺人嫌疑人聲押，高雄地方法院今天下午裁定羈押禁見顏男。

警方調查，顏姓男子（46歲）與曾告他家暴傷害的方姓女子，8月26日一同入住高雄市三民區建國二路某旅館，28日中午房務人員不見他們退房，擔心出事即通報警方，員警驚見方女全身赤裸陳屍浴缸水中，一度以為方女心肌梗塞猝死，但在床緣、房門找到血跡及擦拭痕跡，調閱監錄系統，查出顏男28日上午離開飯店，懷疑顏男涉案，改朝他殺方向追查。

警方追查顏男去向，竟發現他從三民區騎機車到大湖火車站，轉搭火車到台南後，又改搭高鐵到新竹，形跡可疑，似乎為製造斷點，請示高雄地檢署檢察官後，昨天凌晨赴新竹某旅館，拘提顏男到案。

據了解，顏男與方女曾在旅館房間爭吵，但顏男聲稱他離開旅館前，方女仍活著，否認殺害方女。雄檢檢察官昨晚聲押顏男，直到今天下午，高雄地院召開羈押庭，認為顏男有逃亡之虞，聲押禁見顏男。

雄院表示，顏男犯罪嫌疑重大，並有反覆實施同一犯罪之虞，且他目前設籍在戶政事務所，有數次經通緝才到案的紀錄，這次又以他人名義投宿旅館，又曾與死者間因家庭暴力事件，經核發通常保護令，現又涉嫌殺害死者，法官認為有羈押必要，裁定羈押，並禁止接見通信。

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