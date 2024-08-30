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「打詐儀表板」即日起每天更新 全國遭詐數量、財損全都露
刑事局今天上午舉行記者會，表示即日起，內政部官網及警政署165全民防騙網定期發布「打詐儀表板」，將連結至內政部臉書與警政署官網、臉書，供民眾瀏覽。
內政部長劉世芳到場指出，民眾要先知道詐騙危害財產的情況，才能激起防範被害的心理。行政院成立打擊詐欺指揮中心後公布「打詐儀表板」，透過視覺化的圖表讓民眾更加直觀地瞭解全國與各縣市每日及每月民眾被騙狀況（含案件受理數、財損數）、警察機關打詐成果（含查獲詐欺集團、查扣不法利得、攔阻被害匯款），並辦理識詐宣導（含詐騙管道分析及防堵成效），降低民眾被騙的機會並敦促警察機關積極查緝犯罪案件。
警方指出，在阻止詐騙內容觸及民眾部分，網路上的假投資詐騙仍是造成民眾財產損失的第一名，進一步分析今年7月被害人接觸詐騙內容的管道，以Meta廣告占97.9%為最多，其次是Google廣告占2.1%。
被害人點選廣告後，詐團利用Line聯繫被害人加入群組進行詐騙約占79.8%。為阻斷涉詐廣告及內容，警方今年主動蒐報投資詐騙廣告10萬2938則（其中Meta廣告9萬8041則、Google廣告4897則）、Line涉詐帳號3227筆，並封鎖詐騙網域2萬8077組。警方呼籲民眾不要輕信網路投資廣告或建議。
打擊詐欺集團方面，目前警方打詐成果持續提升。2022年查獲詐欺集團1628件、15047人，查扣不法利得22億1千萬元；2023年查獲詐欺集團1895件、1萬7495人，查扣不法利得39億2千萬元；2024年截至目前，查獲詐欺集團1146件、1萬0587人，查扣不法利得68億5千萬元。
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