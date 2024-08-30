影／西班牙詐騙案281台人遣送大陸審判 檢警再抓金主扣500萬AP表

西班牙警方2016年在馬德里破獲電信詐騙機房，逮獲近300名台籍嫌犯，除其中1名劉姓幹部在波蘭落網，今年初由波蘭遣返回台，成史上首位引渡通緝犯回台案例，但其餘281名台人均被送中國大陸重判，部分刑期滿後陸續回台，檢方重啟偵查再逮人追到在台黃姓金主，依詐欺等罪起訴44人。

檢方表示，全案經檢察官黃雅鈴指揮刑事局電信偵查大隊，查出黃姓主嫌2016年先是在台中成立詐團指揮中心，陸續招募董姓等38人擔任機手，同年8月再陸續搭機飛往西班牙馬德里的機房，包括菲律賓、阿拉伯及日本也有據點，以假冒快遞客服、大陸公安或檢察官，向陸地區被害人行騙。

檢警查出，詐團機房遍布馬德里共13處據點，西班牙警方2016年12月13日破獲，在現場查獲281名台籍詐團成員，與台灣情資交換後，發現其中38人身分和刑事局當時鎖定對象相符，2017年1月再搜索同團在台共犯，查扣247萬元、名表等證物。

檢方說，偵辦期間透過法務部向西班牙提出司法互助，並依兩岸共打協議向陸方提出移交相關證據請求，但未獲回應，最終281名台人在2019年3月至7月間，陸續被引渡到大陸受審，各被判刑8至12年不等，直到2023年、2024年服刑期滿後才回台。

經台中地檢署重啟偵查，今年3月6日先拘提已服刑期滿回台的32人，並經其等指證其餘在台共犯，6月11日再拘提詐團在台的黃姓金主、洪姓幹部共7人，檢方將7人向法院聲押，僅洪男1人收押禁見，其餘3至5萬元交保。