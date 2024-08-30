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女子陳屍旅館浴缸 警逮涉案男友
四十九歲方姓女子前天中午全身赤裸陳屍高雄市某旅館房間浴缸，後腦有傷，警方懷疑一同入住的顏姓男友涉有重嫌，昨天到新竹將他逮捕；顏否認行凶，堅稱離開時女友好好的，不知發生何事，但警方查出他曾對死者家暴，且屋內血跡曾遭擦拭，偵詢後依殺人罪嫌移送，檢方訊後聲押。
警方調查，死者和四十六歲顏姓男友廿六日一同入住高雄市三民區某旅館，原訂前天中午退房卻未見人，房務人員通報警方，進房後發現方女全身赤裸俯臥浴缸水中，鏡子沾血；警方一度以為她心肌梗塞，認為無外力介入，直到鑑識人員採證，在浴室門口到床沿找到數滴血跡，地上及房門後方把手也有血液擦拭跡象，改朝他殺方向追查。
當時顏姓男子不知去向，警方根據監視器追查，發現他騎機車到湖內區大湖車站搭火車至台南，再改搭高鐵北上新竹市，昨天凌晨在新竹市一家小旅社逮捕正要盥洗的顏男。
據了解，顏男否認行凶，稱要到新竹打工才提前離開，離開旅館時「女友還好好的」，不知發生何事；警方認為他捨棄只有三五○公尺遠的高雄車站，騎機車到卅六公里外湖內搭火車至台南搭高鐵，不合常理，且拒提供手機密碼，疑有湮滅證據之嫌，依殺人罪嫌偵辦。
警方調查，死者離異，六、七年前在網路認識水泥工顏男，顏男打零工維生，曾對方女拳腳相向，甚至持菸灰缸攻擊；死者妹妹說，姊姊曾被顏男用刀捅腹部，險些死掉，還曾被打成「豬頭」，家人早就勸她不要和顏男在一起。
檢警昨天相驗，尚無法確定方女死因，現場採集的血液有男性和死者DNA，顏男手指也有小傷口，是否他行凶時留下，待進一步化驗。
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