赤裸女陳屍高雄飯店浴缸 北逃男友涉嫌重大「殺人罪」聲押
49歲方姓女子昨午全身赤裸陳屍高市三民區某間商旅館房間浴缸，檢警查出與方女一同入住的顏姓男友涉有重嫌，今凌晨北上新竹逮人，顏男堅稱他離開房間時方女還活著，否認殺人，但方女後腦有傷，且屋內檢出男性血跡，加上顏男手中有傷，懷疑他涉有重嫌，深夜複訊後，以殺人罪嫌向法院聲請羈押。
方女、顏男26日入住該間商旅，原訂昨天中午退房，但敲門無人回應，飯店會同警方進入後，發現方女全裸陳屍房間浴缸內，與他入住的顏男則早一離開。
因屋內驗出血跡及擦拭跡象，警方懷疑顏男涉有重嫌，今晨在新竹逮捕與方女一同入住旅館的顏姓男友，且顏離開時，刻意繞遠路搭車，先從大湖車站搭火車到台南，再搭高鐵到新竹，刻意製造斷點，雖否認殺人，但仍被列為重要嫌疑人。
另外，警方從現場採集的數滴血液跡證，發現是男性DNA，顏男手指也有小傷口，化妝鏡也有血跡，列為凶器查扣，是否為持化妝鏡涉殺害方女所留下，仍待鑑識人員進一步化驗。
今晚8時許警方詢問完顏男後，將他移往雄檢複訊，檢方綜合現場跡證，加上顏在事後離開旅館，認為他涉有殺人重嫌，深夜以殺人罪嫌向法院聲請羈押。
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